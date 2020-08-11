Конфликт на остановке

7 августа в 8:50 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району задержал мужчину, который на остановке общественного транспорта угрожал убийством другому гражданину.

Конфликт между двумя мужчинами произошел на остановке на Ленинградском шоссе в Коммунаре. В ходе ссоры один из мужчин достал нож и начал угрожать своему оппоненту убийством. Очевидцы сразу же обратились в правоохранительные органы и сообщили о происшествии, после чего на место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, а затем передали его сотрудникам 104 отдела полиции. Нож был изъят.





Пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области