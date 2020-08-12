«Героям – быть!» - 2020: прием заявок продлится до 30 сентября

Заявки принимаются до 30 сентября включительно. После этого стартует народное онлайн-голосование, по результатам которого будет сформирован шорт-лист. Победителей проекта традиционно выберет авторитетное жюри. Церемония награждения состоится в конце 2020 года.

В 2020 году проект проводится шестой раз. «Героям – быть!» - инициатива, направленная на привлечение внимания общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, пропаганду социально значимых поступков и волонтерства, а также создание позитивных примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.

Лауреаты «Героям – быть!» будут определены по 7 основным номинациям: «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность), «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни), «Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды), «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа), «Вирус добра» (для фондов и некоммерческих организаций), «Команда героев» (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ).

Номинантами проекта могут стать сотрудники предприятий промышленного сектора, совершившие общественно значимые поступки, спасшие жизни других людей, занимающиеся волонтерством, патриотическим воспитанием молодежи, вопросами экологии и ответственного отношения к окружающей среде. Традиционно организована номинация для фондов и некоммерческих организаций.

Напомним, «Героям – быть!» проводится с 2015 года. За это время было награждено свыше 100 героев от 43 предприятий, получено более 500 заявок из 65 регионов России.

Подробная информация на www.tobehero.ru