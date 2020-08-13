Гатчинским семьям помогли пережить пандемию

Руководитель фонда «Теплый дом» Лариса Калинина рассказала, что в ходе социального патронажа семей, проведенного специалистами фонда, было выявлено более 20 многодетных семей, социально-бытовое положение которых наиболее сильно пострадало в период пандемии короновируса. Основные причины – потеря работы родителями или одним из родителей, болезнь членов семьи, отсутствие возможности организовать для детей летний оздоровительный отдых, а также дополнительные затраты на дистанционное обучение, особенно в многодетных семьях.

За счет средств спонсора на основании выявленных конкретных бытовых проблем фонд «Теплый дом» приобрел необходимые товары для адресной помощи.

- От всего сердца благодарю Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» и лично его директора Людмилу Ивановну Сорокину, с которой нас связывает многолетнее сотрудничество. В сложных экономических условиях, связанных с пандемией, фонд «Теплый дом» получил серьезную и такую своевременную финансовую помощь для поддержки семей в трудной жизненной ситуации, - сказала Лариса Калинина.

Ирина ХРУСТАЛЁВА