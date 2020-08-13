Гатчинским семьям помогли пережить пандемию

Руководитель
фонда «Теплый дом» Лариса Калинина рассказала, что в ходе социального патронажа
семей, проведенного специалистами фонда, было выявлено более 20 многодетных
семей, социально-бытовое положение которых наиболее сильно пострадало в период
пандемии короновируса. Основные причины – потеря работы родителями или одним из
родителей, болезнь членов семьи, отсутствие возможности организовать для детей
летний оздоровительный отдых, а также дополнительные затраты на дистанционное
обучение, особенно в многодетных семьях.
За
счет средств спонсора на основании выявленных конкретных бытовых проблем фонд
«Теплый дом» приобрел необходимые товары для адресной помощи.
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От всего сердца благодарю Центр развития инновационных социальных услуг
«Партнерство каждому ребенку» и лично его директора Людмилу Ивановну Сорокину,
с которой нас связывает многолетнее сотрудничество. В сложных экономических
условиях, связанных с пандемией, фонд «Теплый дом» получил серьезную и такую
своевременную финансовую помощь для поддержки семей в трудной жизненной
ситуации, - сказала Лариса Калинина.