За связь с школьницей придётся ответить

5-го августа сотрудники уголовного розыска задержали в
Коммунаре на Садовой улице 20-летнего Даниила К., местного жителя, который
разыскивался как скрывшийся от органов следствия. В отношении гражданина К.
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ – в течение последнего
года он приводил к себе в квартиру жительницу Петербурга 2005 года рождения и
вступал с ней в половую связь по обоюдному согласию. Заведомо зная, что девочка
не достигла 16-летнего возраста.
Гражданин К. помещен в изолятор временного содержания.