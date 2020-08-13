За связь с школьницей придётся ответить

5-го августа сотрудники уголовного розыска задержали в Коммунаре на Садовой улице 20-летнего Даниила К., местного жителя, который разыскивался как скрывшийся от органов следствия. В отношении гражданина К. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ – в течение последнего года он приводил к себе в квартиру жительницу Петербурга 2005 года рождения и вступал с ней в половую связь по обоюдному согласию. Заведомо зная, что девочка не достигла 16-летнего возраста.

Гражданин К. помещен в изолятор временного содержания.