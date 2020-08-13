Звоните – поговорим!

В
мае в Школе третьего возраста открылась служба психологической поддержки для
пожилых людей. Каждый будний день опытный психолог принимает звонки от жителей
Гатчины и района, чтобы выслушать, оказать помощь, дать консультацию. Полезна
ли эта служба, и много ли пенсионеров обращается?
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Эта служба оказалась совершенно необходимой, очень своевременной и очень
востребованной, – говорит Раиса Львовна. – Школа третьего возраста организовала
ее в рамках проекта «Старшее поколение – золотой ресурс России», при поддержке
благотворительного фонда «CAF Россия» и гатчинской администрации. Идея
зародилась во время пандемии, когда многие пожилые люди оказались в полной изоляции.
И они стали нам звонить, каждый день. Конечно, по телефону сложно давать
какие-то консультации, но психологическая поддержка помогает. Телефон бывает
часто занят, и люди оставляют свои координаты, мы им перезваниваем.
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Сколько лет вашим абонентам? С какими вопросами они обращаются?
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Возрастной диапазон – от 62 до 92 лет. Наиболее частые проблемы – тревожные
состояния, страхи, одиночество. Одиночество и потеря близкого – прежде всего. А
кто-то хочет получить дополнительную информацию о школе, о наших проектах, чем
можно заняться, куда пойти.
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Насколько результативен этот метод – «телефон доверия»?
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Все, кто нам звонит, впервые в жизни общаются с психологом. У этого поколения
нет подобного опыта, зато есть доля недоверия – и любопытство. Мы стараемся человека
разговорить, чтобы он открылся. Обычно все начинается с общих жалоб,
прикрывающих суть проблемы. Я спрашиваю: «Что вас беспокоит?». «Да вот, ЖКХ,
здравоохранение и т.д., и т.п. В общем, все плохо». А потом выясняется, что
женщина недавно похоронила мужа и не может смириться с потерей. В процессе
общения люди открываются и идут на контакт. Не было случая, чтобы кто-то не
пошел.
С
первого дня у меня постоянный клиент: женщина 1930 года рождения. Причина
обращения: «Хочу получить дополнительную информацию о школе, хочу общаться». И
многие потом звонят еще и еще раз, извиняясь при этом, боясь показаться
навязчивыми – это деликатное поколение. Я сразу отмечаю людей, которые готовы
идти на личный контакт – глаза в глаза. Они меня приглашают – я прихожу. Потому
что телефонное консультирование – это непросто. Человек не знает, кто находится
на том конце провода, он насторожен, ему сложно перейти к доверительной беседе.
Вот,
например, звонила 90-летняя женщина. Сначала разговор был ни о чем. А потом
выяснилось, что у нее умерла дочь. Тяжело справиться с переживаниями. Она
рассказала все о себе, о внуках и правнуках. Я пригласила ее в наш филиал –
общаться.
Сегодня
я разговаривала с ветераном 1928 года рождения. Он потерял и жену, и сына, все
видит в негативном свете. Жизненный тонус снижен. Есть большой дефицит
душевного общения. Мы поговорили. Через какое-то время я ему сама позвонила, мы
хорошо пообщались – и назначили встречу… Чаще всего люди страдают от неверия в
себя, в свои возможности. В процессе общения выясняется, что можно и нужно жить
дальше.
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Бывают клинические случаи?
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На грани. Классический вариант: у человека нехорошо на душе, и его начинают
атаковать болезни. Всех врачей прошел по кругу, и врачи посылают его психиатру
– психосоматика. Тело отвлекает внимание на себя. Чаще всего, это не лечится
лекарствами. Можно проблему загнать внутрь, но лучше бы пообщаться с
психологом. Потому что психолог открывает несколько путей выхода из ситуации. А
до этого вообще не было никакого выхода. Когда человек понимает, что выход
есть, и не один, самочувствие улучшается.
-
Как вы помогаете обрести душевное равновесие? С помощью каких-то специальных
советов?
-
Обычно после выяснения проблемы я даю задания, люди их выполняют – и результат
налицо. Какие это задания? Ну, например, написание установок – текстов
самовнушения – левой рукой. Зачем? У правшей доминирует левое полушарие,
отвечающее за логику. А правое, отвечающее за воображение, образное мышление,
задействовано куда меньше. Когда мы начинаем писать левой рукой, включается
правое полушарие. У меня очень много примеров, когда люди сначала пишут
установки левой рукой, а потом начинают сочинять стихи. И хорошие стихи.
Сначала
все пишут крупно, некрасиво. Со временем почерк левой руки улучшается. И
многократно повторенный текст, написанный левой рукой, срабатывает. Только
фразы обязательно нужно писать в совершенной форме, как будто вы уже достигли
желаемого. И исключить частицу «не». Например: «Я здоров». «Я счастлив». «С
каждым днем я чувствую себя лучше и лучше». «Я довольна жизнью...» – И прочее,
все, что вам хочется.
Когда
это все сочетается с различными техниками – дыхания, йоги, психокоррекции
зрения и массой других, эти методики очень хорошо помогают. Буквально сегодня
со мной поделилась одна дама: «Уже лучше себя чувствую, выполняю домашние
задания, пишу левой рукой каждый день». Я дала ей новое задание, называется
«йога-мудра»: упражнение с пальцами. Правой рукой делать одно, левой – другое.
Очень хорошо развивается память.
Кстати,
отдельная категория наших клиентов – это созависимые. Те, у кого в семье есть
либо наркоман, либо алкоголик, либо неизлечимо больной. В частности, болезнью
Альцгеймера. Такой пациент должен круглосуточно находиться под присмотром, и
его близкий становится нянькой. Не так давно нас научили на семинаре, как
работать с созависимыми, как им психологически помочь.
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А профилактику среди ваших курсистов вы не практикуете?
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Как раз сейчас у нас новый проект: мы разработали программу профилактики
Альцгеймера и деменции. Это работа над развитием интеллекта, чтобы люди
сохраняли память. У нас в школе есть замечательное направление – ментальная
арифметика, и у наших учеников очень хорошие результаты. Притом, что самому
молодому – 65 лет.
Самое
главное в случае с Альцгеймером, – отследить первые звоночки. В частности,
повторяющиеся действия. Как только человек начинает терять ориентацию в
пространстве, у него меняется походка или он повторяет по нескольку раз одно и
то же – надо бить тревогу. Помогает акупунктура. Я даю людям 50 точек, которые
помогают при начальной стадии Альцгеймера. Этому надо научить близких. От
деменции никто не застрахован, даже люди интеллектуальных профессий.
А
самая страшная зависимость у пожилых – от телевизора. Как утром включили, так
до ночи и смотрят. Собственной мозговой деятельности – никакой. Вторая
зависимость – это кроссворды и сканворды. Вроде, мозг работает, но не в том
направлении. Пенсионер, занятый кроссвордами, от быта отключается совсем. Может
вспомнить актера тридцатилетней давности, а то, что чайник поставил на плиту –
забыл. У мужчин склероз провоцируется еще многолетним курением. Ну, про
алкоголизм и не говорю.
-
Раиса Львовна, почему в пожилом возрасте возникает столько психологических
проблем? Только от одиночества? А если есть и дети, и внуки, а человек все
равно вам звонит и жалуется на плохое настроение?
-
Самая основная проблема – нелюбовь. И первое – это нелюбовь к себе. Мы же так
воспитаны, что любить себя – это эгоизм. А на самом деле, «возлюби ближнего,
как самого себя». Я даю им задание: придумать про себя эпитеты. Какой вы? Взять
свое имя-отчество и на каждую букву придумать положительный эпитет
(отрицательные не берем – зачем они нам?). И тогда вырисовывается личность –
какая есть и какой хотелось бы стать. Жизненный тонус восстанавливается,
появляется аппетит, улучшается сон. Есть такой термин: «интрапси». Дословно
переводится как «внутрь души». Это наука об индивидуальной человеческой жизни.
Потому что душа – первична. Телесные недуги – вторичны и зачастую бывают
следствием душевных.
Что
касается одиночества, то не всегда оно абсолютное. Вчера звонила женщина: дочка
к ней уже два года не заходит. Обе живут в Гатчине. Конечно же, обиды, конечно
же, ожидание. Пожилым людям не хватает общения, они страдают от этого – и ждут.
Но нет ничего хуже бесплодного ожидания… Наша задача – научить их быть
самодостаточными. Жизнь-то многогранна, и она продолжается. Обязательно надо
идти к людям. Одиночество – это тупик. Сейчас в нашей школе порядка трехсот
человек. Каждый может найти себе и занятие, и круг общения, в том числе и на
более высоком духовном уровне.
«Спасись
сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»: начинать всегда надо с себя. Если что-то
беспокоит, обязательно звоните. Будем искать выход из сложившейся негативной
ситуации, и, конечно же, выход всегда найдется. Самое главное – это желание
жить. Звоните – будем общаться.
Служба
психологической поддержки для пожилых работает по будним дням, с 15 до 17
часов. Телефон: (81371) 78-248.
Екатерина
Дзюба