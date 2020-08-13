Звоните – поговорим!

В мае в Школе третьего возраста открылась служба психологической поддержки для пожилых людей. Каждый будний день опытный психолог принимает звонки от жителей Гатчины и района, чтобы выслушать, оказать помощь, дать консультацию. Полезна ли эта служба, и много ли пенсионеров обращается?

- Эта служба оказалась совершенно необходимой, очень своевременной и очень востребованной, – говорит Раиса Львовна. – Школа третьего возраста организовала ее в рамках проекта «Старшее поколение – золотой ресурс России», при поддержке благотворительного фонда «CAF Россия» и гатчинской администрации. Идея зародилась во время пандемии, когда многие пожилые люди оказались в полной изоляции. И они стали нам звонить, каждый день. Конечно, по телефону сложно давать какие-то консультации, но психологическая поддержка помогает. Телефон бывает часто занят, и люди оставляют свои координаты, мы им перезваниваем.

- Сколько лет вашим абонентам? С какими вопросами они обращаются?

- Возрастной диапазон – от 62 до 92 лет. Наиболее частые проблемы – тревожные состояния, страхи, одиночество. Одиночество и потеря близкого – прежде всего. А кто-то хочет получить дополнительную информацию о школе, о наших проектах, чем можно заняться, куда пойти.

- Насколько результативен этот метод – «телефон доверия»?

- Все, кто нам звонит, впервые в жизни общаются с психологом. У этого поколения нет подобного опыта, зато есть доля недоверия – и любопытство. Мы стараемся человека разговорить, чтобы он открылся. Обычно все начинается с общих жалоб, прикрывающих суть проблемы. Я спрашиваю: «Что вас беспокоит?». «Да вот, ЖКХ, здравоохранение и т.д., и т.п. В общем, все плохо». А потом выясняется, что женщина недавно похоронила мужа и не может смириться с потерей. В процессе общения люди открываются и идут на контакт. Не было случая, чтобы кто-то не пошел.

С первого дня у меня постоянный клиент: женщина 1930 года рождения. Причина обращения: «Хочу получить дополнительную информацию о школе, хочу общаться». И многие потом звонят еще и еще раз, извиняясь при этом, боясь показаться навязчивыми – это деликатное поколение. Я сразу отмечаю людей, которые готовы идти на личный контакт – глаза в глаза. Они меня приглашают – я прихожу. Потому что телефонное консультирование – это непросто. Человек не знает, кто находится на том конце провода, он насторожен, ему сложно перейти к доверительной беседе.

Вот, например, звонила 90-летняя женщина. Сначала разговор был ни о чем. А потом выяснилось, что у нее умерла дочь. Тяжело справиться с переживаниями. Она рассказала все о себе, о внуках и правнуках. Я пригласила ее в наш филиал – общаться.

Сегодня я разговаривала с ветераном 1928 года рождения. Он потерял и жену, и сына, все видит в негативном свете. Жизненный тонус снижен. Есть большой дефицит душевного общения. Мы поговорили. Через какое-то время я ему сама позвонила, мы хорошо пообщались – и назначили встречу… Чаще всего люди страдают от неверия в себя, в свои возможности. В процессе общения выясняется, что можно и нужно жить дальше.

- Бывают клинические случаи?

- На грани. Классический вариант: у человека нехорошо на душе, и его начинают атаковать болезни. Всех врачей прошел по кругу, и врачи посылают его психиатру – психосоматика. Тело отвлекает внимание на себя. Чаще всего, это не лечится лекарствами. Можно проблему загнать внутрь, но лучше бы пообщаться с психологом. Потому что психолог открывает несколько путей выхода из ситуации. А до этого вообще не было никакого выхода. Когда человек понимает, что выход есть, и не один, самочувствие улучшается.

- Как вы помогаете обрести душевное равновесие? С помощью каких-то специальных советов?

- Обычно после выяснения проблемы я даю задания, люди их выполняют – и результат налицо. Какие это задания? Ну, например, написание установок – текстов самовнушения – левой рукой. Зачем? У правшей доминирует левое полушарие, отвечающее за логику. А правое, отвечающее за воображение, образное мышление, задействовано куда меньше. Когда мы начинаем писать левой рукой, включается правое полушарие. У меня очень много примеров, когда люди сначала пишут установки левой рукой, а потом начинают сочинять стихи. И хорошие стихи.

Сначала все пишут крупно, некрасиво. Со временем почерк левой руки улучшается. И многократно повторенный текст, написанный левой рукой, срабатывает. Только фразы обязательно нужно писать в совершенной форме, как будто вы уже достигли желаемого. И исключить частицу «не». Например: «Я здоров». «Я счастлив». «С каждым днем я чувствую себя лучше и лучше». «Я довольна жизнью...» – И прочее, все, что вам хочется.

Когда это все сочетается с различными техниками – дыхания, йоги, психокоррекции зрения и массой других, эти методики очень хорошо помогают. Буквально сегодня со мной поделилась одна дама: «Уже лучше себя чувствую, выполняю домашние задания, пишу левой рукой каждый день». Я дала ей новое задание, называется «йога-мудра»: упражнение с пальцами. Правой рукой делать одно, левой – другое. Очень хорошо развивается память.

Кстати, отдельная категория наших клиентов – это созависимые. Те, у кого в семье есть либо наркоман, либо алкоголик, либо неизлечимо больной. В частности, болезнью Альцгеймера. Такой пациент должен круглосуточно находиться под присмотром, и его близкий становится нянькой. Не так давно нас научили на семинаре, как работать с созависимыми, как им психологически помочь.

- А профилактику среди ваших курсистов вы не практикуете?

- Как раз сейчас у нас новый проект: мы разработали программу профилактики Альцгеймера и деменции. Это работа над развитием интеллекта, чтобы люди сохраняли память. У нас в школе есть замечательное направление – ментальная арифметика, и у наших учеников очень хорошие результаты. Притом, что самому молодому – 65 лет.

Самое главное в случае с Альцгеймером, – отследить первые звоночки. В частности, повторяющиеся действия. Как только человек начинает терять ориентацию в пространстве, у него меняется походка или он повторяет по нескольку раз одно и то же – надо бить тревогу. Помогает акупунктура. Я даю людям 50 точек, которые помогают при начальной стадии Альцгеймера. Этому надо научить близких. От деменции никто не застрахован, даже люди интеллектуальных профессий.

А самая страшная зависимость у пожилых – от телевизора. Как утром включили, так до ночи и смотрят. Собственной мозговой деятельности – никакой. Вторая зависимость – это кроссворды и сканворды. Вроде, мозг работает, но не в том направлении. Пенсионер, занятый кроссвордами, от быта отключается совсем. Может вспомнить актера тридцатилетней давности, а то, что чайник поставил на плиту – забыл. У мужчин склероз провоцируется еще многолетним курением. Ну, про алкоголизм и не говорю.

- Раиса Львовна, почему в пожилом возрасте возникает столько психологических проблем? Только от одиночества? А если есть и дети, и внуки, а человек все равно вам звонит и жалуется на плохое настроение?

- Самая основная проблема – нелюбовь. И первое – это нелюбовь к себе. Мы же так воспитаны, что любить себя – это эгоизм. А на самом деле, «возлюби ближнего, как самого себя». Я даю им задание: придумать про себя эпитеты. Какой вы? Взять свое имя-отчество и на каждую букву придумать положительный эпитет (отрицательные не берем – зачем они нам?). И тогда вырисовывается личность – какая есть и какой хотелось бы стать. Жизненный тонус восстанавливается, появляется аппетит, улучшается сон. Есть такой термин: «интрапси». Дословно переводится как «внутрь души». Это наука об индивидуальной человеческой жизни. Потому что душа – первична. Телесные недуги – вторичны и зачастую бывают следствием душевных.

Что касается одиночества, то не всегда оно абсолютное. Вчера звонила женщина: дочка к ней уже два года не заходит. Обе живут в Гатчине. Конечно же, обиды, конечно же, ожидание. Пожилым людям не хватает общения, они страдают от этого – и ждут. Но нет ничего хуже бесплодного ожидания… Наша задача – научить их быть самодостаточными. Жизнь-то многогранна, и она продолжается. Обязательно надо идти к людям. Одиночество – это тупик. Сейчас в нашей школе порядка трехсот человек. Каждый может найти себе и занятие, и круг общения, в том числе и на более высоком духовном уровне.

«Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»: начинать всегда надо с себя. Если что-то беспокоит, обязательно звоните. Будем искать выход из сложившейся негативной ситуации, и, конечно же, выход всегда найдется. Самое главное – это желание жить. Звоните – будем общаться.

Служба психологической поддержки для пожилых работает по будним дням, с 15 до 17 часов. Телефон: (81371) 78-248.

Екатерина Дзюба