«Акварельные мотивы» гатчинских художников

Как многолика и разнообразна эта техника, так же разнообразны произведения, собранные на выставке. Насыщенный багрянец и золото тюльпанов Ю. Кинцурашвили соседствуют с нежными воздушными цветами Е. Зыковой. Яркий свет, заливающий старую улочку контрастирует с вечерними красками заката в Монрепо - так удачно дополняют друг друга пейзажи А. Засидкевича и Е. Гречухиной. Можно долго любоваться дымчатым сиянием петербургского дня на картине П. Селезнева, весенними зарисовками Д. Волынцевой и М. Полуэктовой, темной зеленью у подножия «Старого замка» В. Кима, совсем потерять счет времени, рассматривая многофигурные композиции М. Фазановой и Д. Рубцовой.

Куратор выставки А.Ф. Засидкевич, представляя экспозицию, отметил, что все ее участники – профессиональные художники и выразил надежду, что она будет пользоваться вниманием посетителей библиотеки.

Выставка «Акварельные мотивы» будет действовать до начала сентября.