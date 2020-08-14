«Акварельные мотивы» гатчинских художников

Как многолика и разнообразна эта техника, так же разнообразны
произведения, собранные на выставке. Насыщенный багрянец и золото тюльпанов Ю.
Кинцурашвили соседствуют с нежными воздушными цветами Е. Зыковой. Яркий свет,
заливающий старую улочку контрастирует с вечерними красками заката в Монрепо -
так удачно дополняют друг друга пейзажи А. Засидкевича и Е. Гречухиной. Можно
долго любоваться дымчатым сиянием петербургского дня на картине П. Селезнева,
весенними зарисовками Д. Волынцевой и М. Полуэктовой, темной зеленью у подножия
«Старого замка» В. Кима, совсем потерять счет времени, рассматривая
многофигурные композиции М. Фазановой и Д. Рубцовой.
Куратор выставки А.Ф. Засидкевич, представляя экспозицию,
отметил, что все ее участники – профессиональные художники и выразил надежду,
что она будет пользоваться вниманием посетителей библиотеки.
Выставка «Акварельные мотивы» будет действовать до
начала сентября.