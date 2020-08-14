«Акварельные мотивы» гатчинских художников

«Акварельные мотивы» гатчинских художников

После долгого перерыва в выставочном зале Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна открылась новая выставка. Десять гатчинских художников представили свои работы выполненные в технике акварели.

Рубрики : Культура     14 Aug 2020

Как многолика и разнообразна эта техника, так же разнообразны произведения, собранные на выставке. Насыщенный багрянец и золото тюльпанов Ю. Кинцурашвили соседствуют с нежными воздушными цветами Е. Зыковой. Яркий свет, заливающий старую улочку контрастирует с вечерними красками заката в Монрепо - так удачно дополняют друг друга пейзажи А. Засидкевича и Е. Гречухиной. Можно долго любоваться дымчатым сиянием петербургского дня на картине П. Селезнева, весенними зарисовками Д. Волынцевой и М. Полуэктовой, темной зеленью у подножия «Старого замка» В. Кима, совсем потерять счет времени, рассматривая многофигурные композиции М. Фазановой и Д. Рубцовой.

Куратор выставки А.Ф. Засидкевич, представляя экспозицию, отметил, что все ее участники – профессиональные художники и выразил надежду, что она будет пользоваться вниманием посетителей библиотеки.

Выставка «Акварельные мотивы» будет действовать до начала сентября.

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