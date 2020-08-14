Мусоропереработка: область ищет высокотехнологичное и экологичное решение

Заместитель
председателя правительства области Михаил Ильин в рамках программы подготовки
проекта по строительству современных мусороперерабатывающих заводов посетил
комплекс централизованного обезвреживания медицинских отходов «Центр -100», где
встретился с руководством комплекса и ознакомился с представленными на
предприятии технологиями.
«Губернатор
поставил перед нами конкретную задачу — изучить и рассмотреть все существующие
технологии мусоропереработки. Для заводов, которые мы намерены построить на
территории Ленинградской области, будут выбраны самые экологичные и современные
решения. Речь идет о переработке ТКО и других видах отходов. Вопрос утилизации
медицинских отходов в период пандемии особенно актуален. В рамках мусорной
реформы мы предусмотрим централизованные решения по обеззараживанию отходов высокого
класса опасности», — отметил Михаил Ильин.
Комплекс
по обезвреживанию инфекционных медицинских отходов «Центр -100» расположен на
машиностроительном заводе «Арсенал». Производство было запущено в 2018 году.
На
предприятии применяют технологию обработки отходов насыщенным водяным паром. На
территорию комплекса из медицинских учреждений в контейнерах привозят
инфекционные отходы: шприцы, перчатки, колбы, бинты, капельницы. Затем их
помещают в специальную камеру. Оттуда откачивается воздух и подается насыщенный
водяной пар – газ. В это время температура в боксе достигает 134 градусов. При
такой температуре отходы обеззараживаются и становятся безопасными. Затем их
измельчают и помещают в специальные баки. Обработанные таким способом отходы
можно безопасно утилизировать на обычных полигонах.
Мощность
перерабатывающего комплекса составляет 2,5 тысячи тонн. В данный момент
функционирует два таких предприятия. Для увеличения мощностей есть возможность
установки дополнительных блоков.
По
поручению губернатора Михаил Ильин изучает современные российские и иностранные
технологии переработки разных видов отходов, консультируется с экологами и
научными деятелями. Ранее заместитель председателя правительства посетил
предприятие «Механобр-Техника» и «Новый Свет-Эко», а также ознакомился с
финскими и немецкими технологическими решениями в области сортировки и
переработки отходов.