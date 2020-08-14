Мусоропереработка: область ищет высокотехнологичное и экологичное решение

Заместитель председателя правительства области Михаил Ильин в рамках программы подготовки проекта по строительству современных мусороперерабатывающих заводов посетил комплекс централизованного обезвреживания медицинских отходов «Центр -100», где встретился с руководством комплекса и ознакомился с представленными на предприятии технологиями.

«Губернатор поставил перед нами конкретную задачу — изучить и рассмотреть все существующие технологии мусоропереработки. Для заводов, которые мы намерены построить на территории Ленинградской области, будут выбраны самые экологичные и современные решения. Речь идет о переработке ТКО и других видах отходов. Вопрос утилизации медицинских отходов в период пандемии особенно актуален. В рамках мусорной реформы мы предусмотрим централизованные решения по обеззараживанию отходов высокого класса опасности», — отметил Михаил Ильин.

Комплекс по обезвреживанию инфекционных медицинских отходов «Центр -100» расположен на машиностроительном заводе «Арсенал». Производство было запущено в 2018 году.

На предприятии применяют технологию обработки отходов насыщенным водяным паром. На территорию комплекса из медицинских учреждений в контейнерах привозят инфекционные отходы: шприцы, перчатки, колбы, бинты, капельницы. Затем их помещают в специальную камеру. Оттуда откачивается воздух и подается насыщенный водяной пар – газ. В это время температура в боксе достигает 134 градусов. При такой температуре отходы обеззараживаются и становятся безопасными. Затем их измельчают и помещают в специальные баки. Обработанные таким способом отходы можно безопасно утилизировать на обычных полигонах.

Мощность перерабатывающего комплекса составляет 2,5 тысячи тонн. В данный момент функционирует два таких предприятия. Для увеличения мощностей есть возможность установки дополнительных блоков.

По поручению губернатора Михаил Ильин изучает современные российские и иностранные технологии переработки разных видов отходов, консультируется с экологами и научными деятелями. Ранее заместитель председателя правительства посетил предприятие «Механобр-Техника» и «Новый Свет-Эко», а также ознакомился с финскими и немецкими технологическими решениями в области сортировки и переработки отходов.