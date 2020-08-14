Никогда не разговаривайте с неизвестными – особенно по телефону!

4-го августа в Вырицкий отдел полиции обратилась
пожилая жительница Семрино. Накануне ей позвонил знакомый по имени Сергей и
попросил перевести 30 тысяч рублей ему на банковскую карту, что она и сделала.
На следующий день женщина все-таки перезвонила этому Сергею, и выяснилось, что
он вчера ей не звонил, сидел дома и никаких денег не просил.
В то же день в гатчинскую полицию поступило заявление
от 37-летней жительницы Аэродрома. В конце июля ей с московского номер позвонил
незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что была
попытка взять кредит на ее имя. Слово за слово, и женщина перевела мошенникам
120 тысяч рублей. После недели раздумий обратилась в полицию.
5-го августа в дежурную часть обратилась молодая
женщина, которая продавала на «Авито» коробку передач от автомобиля. Ей на
WhatsApp пришло сообщение от покупателя, который изъявил желание оплатить
покупку и скинул ссылку для оформления платежа. Перейдя по ссылке, женщина
увидела кнопку «Получить платеж», нажала на нее, ввела данные своей карты, и на
телефон ей пришло сообщение о подтверждении заказа. После чего с ее карты было
списано 7320 рублей.
6-го августа в полицию поступило заявление от
покупательницы электросамоката: на сайте она оформила заказ, ей перезвонил
менеджер интернет-магазина, и на электронную почту были присланы реквизиты для
предоплаты. Покупательница перевела 11 тысяч рублей, после чего связь с
продавцом стала недоступна, а самокат так и не приехал.
По фактам мошенничеств и краж денег с карт возбуждены
уголовные дела.