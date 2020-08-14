Никогда не разговаривайте с неизвестными – особенно по телефону!

4-го августа в Вырицкий отдел полиции обратилась пожилая жительница Семрино. Накануне ей позвонил знакомый по имени Сергей и попросил перевести 30 тысяч рублей ему на банковскую карту, что она и сделала. На следующий день женщина все-таки перезвонила этому Сергею, и выяснилось, что он вчера ей не звонил, сидел дома и никаких денег не просил.

В то же день в гатчинскую полицию поступило заявление от 37-летней жительницы Аэродрома. В конце июля ей с московского номер позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что была попытка взять кредит на ее имя. Слово за слово, и женщина перевела мошенникам 120 тысяч рублей. После недели раздумий обратилась в полицию.

5-го августа в дежурную часть обратилась молодая женщина, которая продавала на «Авито» коробку передач от автомобиля. Ей на WhatsApp пришло сообщение от покупателя, который изъявил желание оплатить покупку и скинул ссылку для оформления платежа. Перейдя по ссылке, женщина увидела кнопку «Получить платеж», нажала на нее, ввела данные своей карты, и на телефон ей пришло сообщение о подтверждении заказа. После чего с ее карты было списано 7320 рублей.

6-го августа в полицию поступило заявление от покупательницы электросамоката: на сайте она оформила заказ, ей перезвонил менеджер интернет-магазина, и на электронную почту были присланы реквизиты для предоплаты. Покупательница перевела 11 тысяч рублей, после чего связь с продавцом стала недоступна, а самокат так и не приехал.

По фактам мошенничеств и краж денег с карт возбуждены уголовные дела.