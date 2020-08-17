Ленинградская область обновляет транспортный каркас

Работа
ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
По
заказу ГКУ «Ленавтодор», специалисты проведут исследования интенсивности
движения в наиболее напряженных точках на сети региональных дорог, а также
оценят пассажиропотоки в общественном транспорте. Собранные данные станут
основой для создания математической модели транспортной сети. В дальнейшем она
станет своего рода цифровым «испытательным полигоном»: при внесении любых
изменений на модели видно, какой эффект получится в итоге.
Сейчас
практически готов первый этап проекта: собраны статистические данные государственных
и частных организаций, проанализированы федеральные и региональные документы
стратегического, территориального и транспортного планирования. Проведено
обследование интенсивности транспортного потока на 216 важных транспортных
узлах: получены данные о количестве проезжающих транспортных средств,
интенсивности и составе потока (сколько в нем легковых машин, грузовиков,
автобусов и так далее). Создается основа самой модели: с помощью специальных
программных решений вся территория Ленинградской области разделена на более чем
1000 транспортных районов (они показывают, откуда и куда ездят люди — таким
«районом» может быть жилой комплекс, коттеджный поселок, промышленная зона и т.
д.).
Наблюдать
за процессом создания программы может каждый: для этого запущен сайт, где
постоянно обновляется информация о ходе выполнения работ.