Ленинградская область обновляет транспортный каркас

Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По заказу ГКУ «Ленавтодор», специалисты проведут исследования интенсивности движения в наиболее напряженных точках на сети региональных дорог, а также оценят пассажиропотоки в общественном транспорте. Собранные данные станут основой для создания математической модели транспортной сети. В дальнейшем она станет своего рода цифровым «испытательным полигоном»: при внесении любых изменений на модели видно, какой эффект получится в итоге.

Сейчас практически готов первый этап проекта: собраны статистические данные государственных и частных организаций, проанализированы федеральные и региональные документы стратегического, территориального и транспортного планирования. Проведено обследование интенсивности транспортного потока на 216 важных транспортных узлах: получены данные о количестве проезжающих транспортных средств, интенсивности и составе потока (сколько в нем легковых машин, грузовиков, автобусов и так далее). Создается основа самой модели: с помощью специальных программных решений вся территория Ленинградской области разделена на более чем 1000 транспортных районов (они показывают, откуда и куда ездят люди — таким «районом» может быть жилой комплекс, коттеджный поселок, промышленная зона и т. д.).

Наблюдать за процессом создания программы может каждый: для этого запущен сайт, где постоянно обновляется информация о ходе выполнения работ.