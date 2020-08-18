Юбилей ветерана

Евгений
Поликарпович родился в Касимовском районе Рязанской области 14 августа 1925
года. Когда началась Великая Отечественная война, ему еще не исполнилось и 16
лет. Он поступил на службу в январе 1943 года. В годы войны молодой боец отважно
сражался с врагом в составе 23-й стрелковой дивизии на 2-м и 3-м Прибалтийских
фронтах, участвовал в освобождении Риги. Был смел и решителен. Его воинское
звание - командир взвода, гвардии старший лейтенант. Евгений Поликарпович награжден
двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени, а такие награды, как известно, просто так не
дают.
В 28
лет Евгений Поликарпович переехал в Гатчину, где и проживает по сей день. С
1953 по 1966 годы работал на заводе «Буревестник», где прошел трудовой путь от
рабочего до начальника цеха. Закончил Ленинградский инженерно-экономический
институт им. Тольятти. С 1966 по 1985 годы работал в ВНИИ «Электростандарт»
начальником цеха, начальником производственного отдела, а затем заместителем
генерального директора.
В
1974 году за особые трудовые заслуги Евгений Поликарпович Мельников награжден орденом
Трудового Красного Знамени, а в 1981 году - достаточно редкой и очень высокой
наградой: орденом Октябрьской Революции.
У
Евгения Поликарповича большая семья - сын, две дочери, пять внуков. В числе
первых юбиляра поздравили председатель Совета ветеранов Гатчинского района А.П.
Резвый и председатель Совета ветеранов микрорайона ЖЭУ-8 г. Гатчины В.С. Гаврилова.
Будьте
здоровы, Евгений Поликарпович, пусть ваша жизнь будет светла, радостна и полна
добрых вестей.
Татьяна
Можаева