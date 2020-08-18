Родителям будущих олимпийцев - приготовиться!

IX детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев»,
посвященные празднованию 224-ой годовщины присвоения Гатчине статуса города,
пройдут 6 сентября на стадионе ГИЭФПТ (Гатчина, ул. Рощинская, 3).
В
программе дистанции 30 и 60 метров. К участию в соревнованиях допускаются только
жители города Гатчины и Гатчинского района по возрастным группам:
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с полутора до трех лет (мальчики, девочки, родившиеся до 6 марта 2019 года) –
30 метров
-
с трех до 12 лет (мальчики, девочки) – 60 метров;
Регистрация
участников осуществляется только онлайн
на сайте https://reg.o-time.ru/future.php с 14.00 часов 27 августа и
до достижения лимита. Общее количество участников во всех группах – 1200
человек.
Зарегистрированным
участник считается только после оплаты заявочного взноса в размере 100 рублей
на сайте регистрации.
Получить
нагрудный номер после онлайн регистрации можно с 31 августа по 3 сентября с
10.00 до 19.00 часов в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике администрации Гатчинского района (Гатчина, улица Достоевского,
2) при предоставлении свидетельства о рождении (копии или фотографии).
Велофестиваль
«Приорат – 2020» состоится 13 сентября. Регистрация участников будет
осуществляться только онлайн на
сайте https://reg.o-time.ru/future.php с 14.00 часов 27 августа и
до достижения лимита. Общее количество участников во всех группах – 500
человек.