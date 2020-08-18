Родителям будущих олимпийцев - приготовиться!

IX детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев», посвященные празднованию 224-ой годовщины присвоения Гатчине статуса города, пройдут 6 сентября на стадионе ГИЭФПТ (Гатчина, ул. Рощинская, 3).

В программе дистанции 30 и 60 метров. К участию в соревнованиях допускаются только жители города Гатчины и Гатчинского района по возрастным группам:

- с полутора до трех лет (мальчики, девочки, родившиеся до 6 марта 2019 года) – 30 метров

- с трех до 12 лет (мальчики, девочки) – 60 метров;

Регистрация участников осуществляется только онлайн на сайте https://reg.o-time.ru/future.php с 14.00 часов 27 августа и до достижения лимита. Общее количество участников во всех группах – 1200 человек.

Зарегистрированным участник считается только после оплаты заявочного взноса в размере 100 рублей на сайте регистрации.

Получить нагрудный номер после онлайн регистрации можно с 31 августа по 3 сентября с 10.00 до 19.00 часов в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района (Гатчина, улица Достоевского, 2) при предоставлении свидетельства о рождении (копии или фотографии).

Велофестиваль «Приорат – 2020» состоится 13 сентября. Регистрация участников будет осуществляться только онлайн на сайте https://reg.o-time.ru/future.php с 14.00 часов 27 августа и до достижения лимита. Общее количество участников во всех группах – 500 человек.