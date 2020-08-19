Без света 20 августа

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Вопша,
д. Тихковицы.
с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Пудость, ул. Новая,
п. Мыза-Ивановка,
д. Оровка,
д. Кямяри.
с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Межно,
д. Грязно.
с 09:00 до 18:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово, ул. Центральная, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Зелёная, ул. Железнодорожная.
с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Пудомяги, ш. Павловское.
с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка,
д. Пегелево,
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие,
д. Малое Верево ул. Заречная, Набережная,
с-ва «Мостовик», «Лесное», «Тайцы», «Тритон», «Ольха», «Тайга», «Радуга», «Азимут», «Обуховец».
с 09:00 до 17:00
СНТ-Кобринское, Волна, Флора, Яблонька, Мелиоратор, Рассвет, Энергетик, Импульс, Ромашка, Путеец, Луч, Природа, Прогресс, Фруктовое, Кооператор.
с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Горки,
д. Каушта.