Компьютерная техника – для поликлиник региона

В
этом году в медицинских организациях области планируется установить более 4100
компьютеров, подключенных к медицинским информационным системам, более 2000
принтеров, 30 серверов, а также 27 VipNet-координаторов и около 200 единиц
другого оборудования для подключения к защищенной сети передачи данных.
230
поликлиник и 186 фельдшерско-акушерских пунктов будут подключены к единой сети
передачи данных Ленинградской области. Самые крупные поставки оборудования –
для Всеволожского, Волховского, Тосненского и Токсовского районов.
С
помощью компьютеров, подключенных к медицинским информационным системам,
информация о диагнозах, результатах исследований и назначенном лечении вносится
в электронные медицинские карты пациентов.
Сегодня
уже более 10 тысяч врачей Ленинградской области (60%) могут передавать
протоколы консультаций и получать результаты инструментальных исследований
пациента в электронном виде, не покидая своего рабочего места. 20 медицинских
организаций передают данные рентгенографических и другие инструментальных
исследований в Центральный архив медицинских изображений региона. К концу года
22 медорганизации получат возможность обмениваться данными лабораторных
исследований.
К
2021 году планируется внедрить медицинские информационные системы во всех
медицинских организациях региона. Это позволит медицинским работникам вести
медицинскую документацию в электронном виде непосредственно во время приёма
пациента, регулировать электронную очередь, взаимодействовать со специалистами
районной и областной больниц. А также усовершенствовать цифровые сервисы по
обеспечению пациентов льготными лекарствами, по записи на диспансеризацию и
вызову врача на дом на портале госуслуг. Жители области смогут посмотреть
результаты исследований на едином портале госуслуг в разделе «Мое здоровье».
Внедрение
электронных медицинских карт и цифровых сервисов для врачей и пациентов ведется
в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура
здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».