Компьютерная техника – для поликлиник региона

В этом году в медицинских организациях области планируется установить более 4100 компьютеров, подключенных к медицинским информационным системам, более 2000 принтеров, 30 серверов, а также 27 VipNet-координаторов и около 200 единиц другого оборудования для подключения к защищенной сети передачи данных.

230 поликлиник и 186 фельдшерско-акушерских пунктов будут подключены к единой сети передачи данных Ленинградской области. Самые крупные поставки оборудования – для Всеволожского, Волховского, Тосненского и Токсовского районов.

С помощью компьютеров, подключенных к медицинским информационным системам, информация о диагнозах, результатах исследований и назначенном лечении вносится в электронные медицинские карты пациентов.

Сегодня уже более 10 тысяч врачей Ленинградской области (60%) могут передавать протоколы консультаций и получать результаты инструментальных исследований пациента в электронном виде, не покидая своего рабочего места. 20 медицинских организаций передают данные рентгенографических и другие инструментальных исследований в Центральный архив медицинских изображений региона. К концу года 22 медорганизации получат возможность обмениваться данными лабораторных исследований.

К 2021 году планируется внедрить медицинские информационные системы во всех медицинских организациях региона. Это позволит медицинским работникам вести медицинскую документацию в электронном виде непосредственно во время приёма пациента, регулировать электронную очередь, взаимодействовать со специалистами районной и областной больниц. А также усовершенствовать цифровые сервисы по обеспечению пациентов льготными лекарствами, по записи на диспансеризацию и вызову врача на дом на портале госуслуг. Жители области смогут посмотреть результаты исследований на едином портале госуслуг в разделе «Мое здоровье».

Внедрение электронных медицинских карт и цифровых сервисов для врачей и пациентов ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение».