Сегодня - День памяти Зиновия Колобанова

Имя Зиновия Колобанова и подвиг роты тяжелых танков под его командованием были незаслуженно забыты на долгие годы. Но стараниями неравнодушных людей, в том числе, ленинградских ветеранов, подвиг Зиновия Колобанова и его товарищей – вернулся в историю Великой Отечественной. На ленинградской земле создан мемориал, посвященный событиям тех августовских дней 1941 года, а 19 августа стало официальной памятной датой Ленинградской области.

Подвиг танкиста Зиновия Колобанова и его роты, уничтоживших в одном бою более сорока фашистских танков — один из ярких символов стойкости и бесстрашия советских людей в борьбе с захватчиками, пример мужества, патриотизма и несгибаемой воли.

Мы всегда будем помнить о подвиге танкиста Колобанова и его товарищей, о подвиге всех героев Великой Отечественной войны, тех, кто спас нашу Родину в жестокой борьбе с врагом.

Низкий поклон и вечная слава защитникам Отечества!

Правительство Ленинградской области