Сегодня - День памяти Зиновия Колобанова

Имя
Зиновия Колобанова и подвиг роты тяжелых танков под его командованием были
незаслуженно забыты на долгие годы. Но
стараниями неравнодушных людей, в том числе, ленинградских ветеранов, подвиг
Зиновия Колобанова и его товарищей – вернулся в историю Великой Отечественной.
На ленинградской земле создан мемориал, посвященный событиям тех августовских
дней 1941 года, а 19 августа стало официальной памятной датой Ленинградской
области.
Подвиг
танкиста Зиновия Колобанова и его роты, уничтоживших в одном бою более сорока
фашистских танков — один из ярких символов стойкости и бесстрашия советских
людей в борьбе с захватчиками, пример мужества, патриотизма и несгибаемой воли.
Мы
всегда будем помнить о подвиге танкиста Колобанова и его товарищей, о подвиге
всех героев Великой Отечественной войны, тех, кто спас нашу Родину в жестокой
борьбе с врагом.
Низкий поклон и вечная слава защитникам Отечества!
Правительство
Ленинградской области