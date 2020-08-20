Ленинградская область и Санкт-Петербург развивают сотрудничество в сфере безопасности

Соглашение об информационном взаимодействии регионов было подписано в августе 2019 года. С тех пор проведена масштабная работа по интеграции Систем-112, видеонаблюдения и фиксации транспортных правонарушений.

Налажен канал передачи данных между региональными Системами-112. В тестовом режиме из Системы-112 Ленинградской области в Систему-112 Санкт-Петербурга передано более 52 тысяч обращений граждан, получено более 60 тысяч обращений. Это позволяет значительно сократить время выезда оперативных служб на место происшествия.

Реализован пилотный проект по интеграции систем фотовидеофиксации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сейчас в автоматизированную систему контроля за передвижением автотранспорта в тестовом режиме поступают данные со 154 комплексов фотовидеофиксации Ленинградской области, регистрирующих нарушения правил дорожного движения. Прорабатываются вопросы по повышению пропускной способности каналов связи.

На территории регионов реализуется проект «Безопасный город». В Ленинградской области в 2019 году создано ядро системы интеллектуального видеонаблюдения и аналитики, позволяющей распознавать госзнаки автомобилей и лица. Успешное тестирование взаимодействия региональных систем было проведено в Мурино. Данные по миграции населения собирались также в период ограничительных мер. Для развития систем видеомониторинга на въездах и выездах в зоны агломерации до конца года на дорогах появится еще 60 точек видеоконтроля.

Еще один проект с упором на получение данных с камер видеонаблюдения с социально-значимых объектов, контроля тревожных сигналов стартовал в посёлке имени Тельмана.

Создание единой информационной среды в сфере безопасности позволит эффективнее взаимодействовать органам правопорядка соседних субъектов.