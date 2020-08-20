Не верь, не бойся, не плати

Суммы
впечатляют: не проверяя, кому, куда и зачем, люди добровольно переводят
злоумышленникам сумасшедшие деньги. Потом идут в полицию, и копятся уголовные
дела, крайне сложные в расследовании. Также участились обманы с помощью сайтов
купли-продажи и прочие мошеннические уловки, когда потерпевшего «разводят» с
помощью обещаний мифических выплат от государства.
16-го
августа в УМВД России поступило сразу несколько заявлений от граждан, ставших
жертвой виртуальных мошенников. 54-летней жительнице Гатчины позвонил
незнакомый мужчина, представился сотрудником Пенсионного фонда и сообщил, что
ей полагается разовая выплата в сумме 41 тысяча рублей. В ходе беседы
неизвестный завладел данными банковской карты гражданки, после чего у нее
произошло списание денег – более 120 тысяч рублей.
Пенсионерке
из Нового Света позвонил липовый сотрудник банка, который наплел, что с ее
счета пытаются похитить деньги – для предотвращения кражи нужно сообщить ему
все данные карты. Получив данные и код из смс, злоумышленник действительно
похитил с карты 40 тысяч рублей. Аналогичным способом обокрали пенсионерку из
Войсковиц: завладев реквизитами банковской карты, преступник списал с нее в
свою пользу 7300 рублей.
В
тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от жительницы Аэродрома.
Через приложение «Юла» она нашла объявление о продаже электромобилей для детей.
Написала продавцу, обсудила условия покупки двух беговелов и оплатила их,
переведя более 14 тысяч рублей. После этого телефон продавца стал недоступен.
63-летней
женщине с разных номеров названивали какие-то люди, представлявшиеся
сотрудниками банка. Они уверяли, что с ее счета пытаются списать деньги. Для
спасения средств их надо перевести на безопасные счета. Пенсионерка четко
выполнила инструкции мошенников и перевела им через банкомат 1,3 млн рублей.
Номера счетов ей продиктовали.
По
фактам краж и мошенничеств возбуждены уголовные дела.