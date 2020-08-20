Не верь, не бойся, не плати

Суммы впечатляют: не проверяя, кому, куда и зачем, люди добровольно переводят злоумышленникам сумасшедшие деньги. Потом идут в полицию, и копятся уголовные дела, крайне сложные в расследовании. Также участились обманы с помощью сайтов купли-продажи и прочие мошеннические уловки, когда потерпевшего «разводят» с помощью обещаний мифических выплат от государства.

16-го августа в УМВД России поступило сразу несколько заявлений от граждан, ставших жертвой виртуальных мошенников. 54-летней жительнице Гатчины позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником Пенсионного фонда и сообщил, что ей полагается разовая выплата в сумме 41 тысяча рублей. В ходе беседы неизвестный завладел данными банковской карты гражданки, после чего у нее произошло списание денег – более 120 тысяч рублей.

Пенсионерке из Нового Света позвонил липовый сотрудник банка, который наплел, что с ее счета пытаются похитить деньги – для предотвращения кражи нужно сообщить ему все данные карты. Получив данные и код из смс, злоумышленник действительно похитил с карты 40 тысяч рублей. Аналогичным способом обокрали пенсионерку из Войсковиц: завладев реквизитами банковской карты, преступник списал с нее в свою пользу 7300 рублей.

В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от жительницы Аэродрома. Через приложение «Юла» она нашла объявление о продаже электромобилей для детей. Написала продавцу, обсудила условия покупки двух беговелов и оплатила их, переведя более 14 тысяч рублей. После этого телефон продавца стал недоступен.

63-летней женщине с разных номеров названивали какие-то люди, представлявшиеся сотрудниками банка. Они уверяли, что с ее счета пытаются списать деньги. Для спасения средств их надо перевести на безопасные счета. Пенсионерка четко выполнила инструкции мошенников и перевела им через банкомат 1,3 млн рублей. Номера счетов ей продиктовали.

По фактам краж и мошенничеств возбуждены уголовные дела.