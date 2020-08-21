На Госуслугах запустят сервис по оформлению грантов для одаренных детей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг. Оформить заявку на грант может законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет, в срок с 1 сентября по 10 октября 2020 года.

К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российской кредитной организации.

Решение по выплате гранта будет принято в срок до 1 ноября 2020 года.

Претендовать на грант могут российские школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Предоставление грантов будет вестись в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».