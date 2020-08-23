Новая неделя начнется с отключений электроэнергии

В связи с ремонтными работами
будет прекращена подача электроэнергии:
24.08.20 с 08:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Парицы,
д. Новые Черницы, ул. Южная.
24.08.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Пудомяги, ш. Павловское,
д. Шпаньково, Рыкунова (коттеджи),
п. Кобралово.
24.08.20 с 09:00 до 15:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой
(Приусадебный фонд у ж/д),
СНТ "Елицы",
СНТ" Родник".
24.08.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено.
24.08.20 с 09:00 до 18:00
Коммунаровское ГП:
г.Коммунар,
ул. Привокзальная,
мкрн. "Ремиз", ул.
Центральная,
ул. Антропшинская, д.
117-165, 176-236, 219-289, 280-328, 213-Б, 167-217, 238-278.
24.08.20 с 10:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово,
д. Зайцево,
д. Остров.
24.08.2020 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина,
ул. Киргетова д. 23, 23А, 25;
ул. 7-й Армии д. 9.
пер. Зелёный д. 2, 9/23, 11,
13, 14, 16, 17, 19, 21, 23/5;
ул. Перегудова д. 6, 8, 10,
12/30, 14;
ул. Загородная д. 2, 3, 4, 5,
10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28;
ул. Пушкинская д. 14, 16, 18,
19, 20, 22;
пер. Заводской д. 3;
ул. Литейная д. 7, 9, 13, 14,
15, 16, 18, 20, 22;
туп. Литейный д. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7;
ул. Заводская д. 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32,
34;
пер. Зелёный д. 4, 5, 6, 8,
10, 12;
ул. Литейная д. 17;
пер. Заводской д. 6;
пер. Хабаровский д. 2А, 2Б;
ул. Огородная д. 2, 4, 5, 6,
11, 12, 13А, 18;
Корпиковское ш. д. 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27/1,
27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40А;
ул. Перегудова д. 11, 15, 16,
17, 18, 24, 26;
ул. Пушкинская д. 3, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 15;
пер. Краснофлотский д. 1, 3,
4, 5, 6;
ул. Загородная д. 25; ул.
Рошаля д. 24/1;
ул. Куприна д. 11, 13.
25.08.2020 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина,
ул. Хохлова д. 2;
ул. Новосёлов д. 6, 5, 4, 3А,
3Б;
гаражный кооператив
"Гранит".
26.08.2020 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина,
ул. Озёрная д. 35, 37, 37А,
41, 42, 43;
пр. Красноармейский д. 3А, 4,
5, 5Б, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 24, 24А;
ул. Крупской д. 6, 5, 5А, 6А,
7, 4А;
ул. Константинова д. 9, 5, 3;
ул. Филиппова д. 2, 1, 4А, 4.
27.08.20 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина,
ул. Достоевского д. 5;
ул. Карла Маркса д. 38/7;
ул. Горького д. 8;
ул. Урицкого д. 20, 22, 23;
ул. Радищева д. 18, 20/18, 22.
С 27.08.2020 по 28.08.2020 с
09:00 до 16:00 (с включением на ночь)
г. Гатчина,
ул. Достоевского д. 13, 15;
ул. Карла Маркса д. 31, 32, 34, 36А, 39.
28.08.20 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина,
ул. Достоевского д. 1, 2;
ул. Красная д. 1Г, 1Б;
ул. Горького д. 19, 22, 24,
28;
ул. Соборная д.15;
ул. Радищева д. 15;
ул. Володарского д. 17А, 17, 15;
ул. Соборная д. 30, 32А, 34;
ул. Чехова д. 11А, 11, 14,
13.
26.08.2020 с 13:30 до 15:00
п. Тайцы,
ул. Новостроек д. 1-10;
ул. Новоселов д. 1-18;
ул. Капитана Желтова д. 1А, 2А, 4А, 7А, 6А,
5А;
ул. Пионерская д. 1-9;
ул. Комсомольская д. 26;
26.08.2020 с 09:00 до 11:00
п. Тайцы,
ул. Большая Ивановка д.
20-56;
пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б;
ул. Песочная д. 28-66;
пер. Солнечный д. 1-6.
26.08.2020 с 11:00 до 13:00
Таицкое ГП: д. Старицы, д.1-30.
27.08.2020 с 09:00 до 17:00
п. Тайцы, ул. Карьерная д. 1
(ООО "Стройгаз", АО «Ленгазспецстрой», ООО "Гарант", ООО
"Фабрика дверей Фармир", ООО "Линк Девелопмент").
25.08.2020 с 09:00 до 12:00
п. Вырица, пр. Кирова д. 47.