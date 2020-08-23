Новая неделя начнется с отключений электроэнергии

В связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии:

24.08.20 с 08:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Парицы,

д. Новые Черницы, ул. Южная.

24.08.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Пудомяги, ш. Павловское,

д. Шпаньково, Рыкунова (коттеджи),

п. Кобралово.

24.08.20 с 09:00 до 15:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой (Приусадебный фонд у ж/д),

СНТ "Елицы",

СНТ" Родник".

24.08.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено.

24.08.20 с 09:00 до 18:00

Коммунаровское ГП:

г.Коммунар,

ул. Привокзальная,

мкрн. "Ремиз", ул. Центральная,

ул. Антропшинская, д. 117-165, 176-236, 219-289, 280-328, 213-Б, 167-217, 238-278.

24.08.20 с 10:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово,

д. Зайцево,

д. Остров.

24.08.2020 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина,

ул. Киргетова д. 23, 23А, 25;

ул. 7-й Армии д. 9.

пер. Зелёный д. 2, 9/23, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23/5;

ул. Перегудова д. 6, 8, 10, 12/30, 14;

ул. Загородная д. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28;

ул. Пушкинская д. 14, 16, 18, 19, 20, 22;

пер. Заводской д. 3;

ул. Литейная д. 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;

туп. Литейный д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

ул. Заводская д. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 34;

пер. Зелёный д. 4, 5, 6, 8, 10, 12;

ул. Литейная д. 17;

пер. Заводской д. 6;

пер. Хабаровский д. 2А, 2Б;

ул. Огородная д. 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13А, 18;

Корпиковское ш. д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40А;

ул. Перегудова д. 11, 15, 16, 17, 18, 24, 26;

ул. Пушкинская д. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

пер. Краснофлотский д. 1, 3, 4, 5, 6;

ул. Загородная д. 25; ул. Рошаля д. 24/1;

ул. Куприна д. 11, 13.

25.08.2020 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина,

ул. Хохлова д. 2;

ул. Новосёлов д. 6, 5, 4, 3А, 3Б;

гаражный кооператив "Гранит".

26.08.2020 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина,

ул. Озёрная д. 35, 37, 37А, 41, 42, 43;

пр. Красноармейский д. 3А, 4, 5, 5Б, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 24, 24А;

ул. Крупской д. 6, 5, 5А, 6А, 7, 4А;

ул. Константинова д. 9, 5, 3;

ул. Филиппова д. 2, 1, 4А, 4.

27.08.20 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина,

ул. Достоевского д. 5;

ул. Карла Маркса д. 38/7;

ул. Горького д. 8;

ул. Урицкого д. 20, 22, 23;

ул. Радищева д. 18, 20/18, 22.

С 27.08.2020 по 28.08.2020 с 09:00 до 16:00 (с включением на ночь)

г. Гатчина,

ул. Достоевского д. 13, 15;

ул. Карла Маркса д. 31, 32, 34, 36А, 39.

28.08.20 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина,

ул. Достоевского д. 1, 2;

ул. Красная д. 1Г, 1Б;

ул. Горького д. 19, 22, 24, 28;

ул. Соборная д.15;

ул. Радищева д. 15;

ул. Володарского д. 17А, 17, 15;

ул. Соборная д. 30, 32А, 34;

ул. Чехова д. 11А, 11, 14, 13.

26.08.2020 с 13:30 до 15:00

п. Тайцы,

ул. Новостроек д. 1-10;

ул. Новоселов д. 1-18;

ул. Капитана Желтова д. 1А, 2А, 4А, 7А, 6А, 5А;

ул. Пионерская д. 1-9;

ул. Комсомольская д. 26;

26.08.2020 с 09:00 до 11:00

п. Тайцы,

ул. Большая Ивановка д. 20-56;

пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б;

ул. Песочная д. 28-66;

пер. Солнечный д. 1-6.

26.08.2020 с 11:00 до 13:00

Таицкое ГП: д. Старицы, д.1-30.

27.08.2020 с 09:00 до 17:00

п. Тайцы, ул. Карьерная д. 1 (ООО "Стройгаз", АО «Ленгазспецстрой», ООО "Гарант", ООО "Фабрика дверей Фармир", ООО "Линк Девелопмент").

25.08.2020 с 09:00 до 12:00

п. Вырица, пр. Кирова д. 47.