Родительский контроль и врачебная тайна

В
августе 2020 года принят закон на ту же
тему, но с поворотом на 90 градусов: специалист обязан сообщить взрослым лицам,
представляющим интересы подростка до его совершеннолетия (родителям, опекунам),
не только о цели посещения, но и о заболевании, если таковое выявлено. Этот
новый закон вызвал неоднозначную реакцию среди психологов, работающих с детьми.
С
одной стороны, так должно быть, поскольку 14-17-летнему человеку достаточно
трудно принять решение относительно своего здоровья.
С
другой стороны, он не всё знает про особенности своей нервной системы,
организма, наследственных или перенесенных в раннем детстве заболеваниях.
Реальность этого факта подтверждает довольно стандартный пример: подросток
почувствовал недомогание, обратился к врачу, и тот выписал ему сильный
антибиотик. Парень лекарство купил, принёс домой, а мать случайно увидела
упаковку лекарства, на которое её сын всегда давал бурную аллергическую реакцию
(отёк Квинке). Естественно, она всё объяснила сыну, и тяжелых последствий от
приёма лекарства удалось избежать. В
данном случае вмешательство родителей – благо.
В 17
лет у девушки обнаружили злокачественную опухоль. Она рассказала об этом только
близкой подруге. Отношения с родителями у неё были довольно натянутыми.
Поскольку они ничего не знали о страшном диагнозе, у них не было возможности
возить дочь по больницам, договариваться с врачами, при необходимости – платить
за лечение или лекарства – то есть использовать все возможности, чтобы девушка
справилась с болезнью. Нужно было им знать об этом, вопреки её желанию? Скорее
всего, любые родители ответили бы утвердительно и приложили все силы, чтобы
помочь дочери. На этот раз всё было по-другому – она погибла.
К
сожалению, примеров, когда информирование родителей о диагнозе подростка может
принести вред, – больше. Естественно, в первую очередь, речь идет о
беременности, венерических и психических заболеваниях.
У
многих родителей есть стойкое нежелание принимать информацию о болезни детей.
Взрослые начинают ссылаться на особенности переходного возраста вместо того,
чтобы заняться серьезным лечением сына или дочери. – Это если речь идет о
психическом заболевании. Сообщение о ранней беременности – это, вообще, камень
преткновения во многих семьях: от полного неприятия («ты нас опозорила») – до
настаивания на рождении ребёнка, когда сама девушка рожать не хочет (не
готова).
Вот
еще несколько случаев из практики. В больницу с диагнозом «психическая атака»
был доставлен 17-летний юноша. Дело происходило в прошлом году, когда новый
закон ещё не был принят. При беседе с приглашенным к юному пациенту психологом
выяснилось, что главная причина психических атак, которые преследовали юношу –
это психологическое и физиологическое насилие со стороны отца. После окончания
лечения подросток уехал жить к родственникам, чтобы вдали от агрессора начать
нормальную жизнь. Вопросы, которые задают сегодня психологи: «Нужно ли было
выдавать информацию такому «родителю?» «Действительно ли информирование
родителей гарантированно пойдет на пользу жизни и здоровью подростка?»
И
ответы на них упираются в то, здоровые ли отношения в семье, каковы убеждения
родителей, их моральные ценности, степень просвещенности в некоторых вопросах и
так далее.
Психологи
обеспокоены теперь тем, что многие подростки, заранее предполагая бурную
негативную реакцию своих родителей на информацию о заболевании, просто не будут
обращаться к специалистам, способным им помочь. Вот что говорится в полемике,
развернувшейся на психологических сайтах: «Это сложный этический и практический
вопрос. С одной стороны, любой родитель любого подростка хочет знать о
сложностях, проблемах со здоровьем, о рисках и опасных ситуациях. Это желание
вполне справедливо, и новый закон встает на сторону родителей».
...«НО!
Это «но» относится как раз к тем подросткам, которые чаще всего и прибегали к
защите прежнего закона, и он оберегал тайну их обращения к врачу. В каких
случаях происходило подобное? Когда дети были не уверены, что родители поймут,
встанут на их сторону, поддержат их решение. И чаще всего просьба к врачу о
сохранении тайны относилась к венерическим заболеваниям, беременности,
психическим расстройствам – то есть, к критическим ситуациям.
Мы
понимаем, что сложности возникают именно у тех подростков, у которых нет
контакта с родителями, – к сожалению, это бывает достаточно часто.
Когда
конфликты с родителями становятся одной из основных причин нестабильного
состояния подростка, то возможность прийти и поговорить со взрослым человеком,
который на их стороне, – психиатром, психотерапевтом – может помочь наладить
отношения в семье.
С
другой стороны, в случае риска суицидального поведения психологи всегда делали
выбор в пользу того, чтобы информировать родителей о его наличии, о чем сразу
предупреждали пациентов-подростков. Как правило, это не становилось
препятствием для продолжения общения подростков со специалистом».
А
это строки из «Психологической газеты»: «Раньше подростки были защищены – визит
к врачу ничем им не грозил, – пишет врач-психиатр. – Когда это становится невозможным без
привлечения родителей, многие из них, я опасаюсь, просто не пойдут. Я говорю о
своей сфере, но полагаю, что мое мнение разделят и гинекологи, к которым обращаются
несовершеннолетние с подозрением на беременность или венерические заболевания.
А если подростки не будут обращаться к специалистам, это может привести к росту
не выявленных заболеваний – венерических и психических, к немедицинским
абортам, развитию затяжного течения заболеваний. Это та сторона вопроса,
которая вызывает настороженность.
...Раньше
подросток не оставался один на один с принятием трудного решения. У него был
специалист, для которого в приоритете – здоровье пациента. С новым законом, мне
кажется, ребенок как раз и остается в одиночестве – ему необходимо принять
решение, обратиться ли к доктору в принципе. Боясь, что родители узнают,
например, о его венерическом заболевании, он с высокой вероятностью не пойдет к
врачу. Получается, раньше было больше шансов, что в трудной ситуации подросток
обратится к компетентному взрослому, который – да, без участия родителей –
окажет квалифицированную медицинскую помощь».
...Закон
принят. Дискуссии специалистов продолжаются. Что делать нам, родителям? Услышать
в этих дискуссиях главный совет: принимать своих подростков такими, какие они
есть, заботиться о взаимном доверии. Тогда, принимая собственное решение, наши
дочь или сын совершат меньше ошибок.
Ирина
Владимирова