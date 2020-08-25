Подписана программа газификации Ленинградской области

«Для нас это самая масштабная программа газификации за всю историю Ленинградской области. Особенно важны ее социальная направленность и газификация более 100 промышленных предприятий. К 2025 году мы фактически выходим почти на 100-процентное исполнение генеральной схемы газификации региона — будет выполнено 97,5%. Огромное спасибо за такое решение и поддержку Ленинградской области!» — сказал Александр Дрозденко, обращаясь к главе «Газпрома» Алексею Миллеру в начале церемонии подписания Программы.

В Ленинградской области будет построено 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2000 км, которые позволят газифицировать 412 населенных пунктов. Запланировано ввести в эксплуатацию семь газораспределительных станций: ГРС Подборовье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч, узел редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке. Также будут реконструированы либо технически перевооружены еще семь ГРС: ГРС Сясьстрой, ГРС Ефимовская, ГРС Гомонтово, ГРС Совхоз Большевик, ГРС Ополье, ГРС Пригородная, ГРС Ильичево.

Алексей Миллер подчеркнул, что «Газпром» выделяет почти в 6 раз больше средств, чем по программе предыдущих пяти лет. Это самый большой прирост за всю историю Ленобласти: газификация вырастет на 11%. Он добавил, что в регионе продолжится реализация социальных программ, в том числе — строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Сейчас строится три, в следующем году начнется возведение ФОКа в Усть-Луге.

Со своей стороны, правительство Ленинградской области обеспечивает строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов в газифицируемых населенных пунктах — запланировано более 1100 км. На природный газ переведут более 54 тысяч квартир и домовладений и 104 котельных. Сумма софинансирования со стороны региона превысит 12 млрд руб.

Главная цель программы — улучшить условия жизни населения в Ленинградской области за счет использования экологичного и доступного ресурса.