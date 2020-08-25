Подписана программа газификации Ленинградской области

«Для нас это самая
масштабная программа газификации за всю историю Ленинградской области. Особенно
важны ее социальная направленность и газификация более 100 промышленных
предприятий. К 2025 году мы фактически выходим почти на 100-процентное
исполнение генеральной схемы газификации региона — будет выполнено 97,5%.
Огромное спасибо за такое решение и поддержку Ленинградской области!» — сказал
Александр Дрозденко, обращаясь к главе «Газпрома» Алексею Миллеру в начале
церемонии подписания Программы.
В Ленинградской области
будет построено 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более
2000 км, которые позволят газифицировать 412 населенных пунктов. Запланировано
ввести в эксплуатацию семь газораспределительных станций: ГРС Подборовье, ГРС
Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч, узел
редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке. Также
будут реконструированы либо технически перевооружены еще семь ГРС: ГРС
Сясьстрой, ГРС Ефимовская, ГРС Гомонтово, ГРС Совхоз Большевик, ГРС Ополье, ГРС
Пригородная, ГРС Ильичево.
Алексей Миллер
подчеркнул, что «Газпром» выделяет почти в 6 раз больше средств, чем по
программе предыдущих пяти лет. Это самый большой прирост за всю историю
Ленобласти: газификация вырастет на 11%. Он добавил, что в регионе продолжится
реализация социальных программ, в том числе — строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов. Сейчас строится три, в следующем году
начнется возведение ФОКа в Усть-Луге.
Со своей стороны,
правительство Ленинградской области обеспечивает строительство внутрипоселковых
распределительных газопроводов в газифицируемых населенных пунктах —
запланировано более 1100 км. На природный газ переведут более 54 тысяч квартир
и домовладений и 104 котельных. Сумма софинансирования со стороны региона
превысит 12 млрд руб.
Главная цель программы —
улучшить условия жизни населения в Ленинградской области за счет использования
экологичного и доступного ресурса.