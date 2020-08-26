Качество дорожного ремонта проверят эксперты

Пробы отбирают
специалисты старейшего дорожного института России ФАУ «РОСДОРНИИ» при
Министерстве транспорта. Работа ведётся в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В настоящее время комиссия
работает на Токсовском шоссе и Дороге жизни. После взятия кернов асфальта,
аудиторы также посещают заводы, асфальтобетонная смесь которых используются при
ремонте дорог. В дальнейшем, пробы будут
доставлены в Москву, где испытают качество покрытия в лабораторных условиях, в
том числе, на плотность и влагонасыщение.
В течение всего процесса
проведения ремонтов материалы дорожной «одежды» проверялись специализированной
лабораторией заказчика работ — ГКУ «Ленавтодор».
Напомним, в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской
области отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье),
Токсовского шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и дороги Санкт-Петербург —
Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе обновлен участок дороги Огоньки —
Стрельцово — Толоконниково. В Волосовском районе завершен ремонт участка трассы
Жабино — Губаницы — Волосово, в Тосненском — участок дороги Кемполово — Выра —
Тосно, в Гатчинском — участок трассы Гатчина — Ополье.