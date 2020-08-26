Качество дорожного ремонта проверят эксперты

Пробы отбирают специалисты старейшего дорожного института России ФАУ «РОСДОРНИИ» при Министерстве транспорта. Работа ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время комиссия работает на Токсовском шоссе и Дороге жизни. После взятия кернов асфальта, аудиторы также посещают заводы, асфальтобетонная смесь которых используются при ремонте дорог. В дальнейшем, пробы будут доставлены в Москву, где испытают качество покрытия в лабораторных условиях, в том числе, на плотность и влагонасыщение.

В течение всего процесса проведения ремонтов материалы дорожной «одежды» проверялись специализированной лабораторией заказчика работ — ГКУ «Ленавтодор».

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области отремонтированы участки Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе обновлен участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. В Волосовском районе завершен ремонт участка трассы Жабино — Губаницы — Волосово, в Тосненском — участок дороги Кемполово — Выра — Тосно, в Гатчинском — участок трассы Гатчина — Ополье.