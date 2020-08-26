Область читает «Зелёные сказки»

В рамках проекта
воспитатели дошкольных учебных учреждений читают с детьми сказки о природе,
истории, дружбе и выполняют по их мотивам задания, которые воспитывают у детей
чувство причастности к природе и ответственности за сохранение живого мира.
27 августа общественное
экологическое движение «Живая Планета» в онлайн формате на канале Первого
общественного экологического телевидения «1ЭКОТВ.РФ» проводит Всероссийскую
конференцию «Просветительский проект «Мои зеленые сказки» и новые методы
воспитания у детей экологической культуры».
На конференции выступят
представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и
педагоги-методисты. Состоятся телемосты с участниками проекта из разных
российских регионов, а также всероссийская пресс-конференция «Проект «Мои
зеленые сказки» и новые методы воспитания у детей экологической культуры»,
посвященная продвижению экологических знаний и формированию экологической
культуры населения, а также роли современных масс-медиа в формировании
общественного мнения по отношению к экологической проблематике.
Модератор мероприятий —
Николай Николаевич Дроздов, председатель медиасовета Первого общественного
экологического телевидения, академик РАЕН, доктор биологических наук,
профессор, председатель президиума международного экологического движения
«Живая Планета».
Задать вопрос в рамках
мероприятия можно в чате, пройдя по ссылке https://youtu.be/GWwBL5GC1p4.
Задать вопрос заранее –
на электронную почту: тГо@добрый-волшебник.рф, terraviva@list.ru
Прямую трансляцию
мероприятия можно посмотреть на сайте: http://www.terra-viva.ru// или по
ссылке: https://youtu.be/GWwBL5GC1p4