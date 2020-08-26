Область читает «Зелёные сказки»

В рамках проекта воспитатели дошкольных учебных учреждений читают с детьми сказки о природе, истории, дружбе и выполняют по их мотивам задания, которые воспитывают у детей чувство причастности к природе и ответственности за сохранение живого мира.

27 августа общественное экологическое движение «Живая Планета» в онлайн формате на канале Первого общественного экологического телевидения «1ЭКОТВ.РФ» проводит Всероссийскую конференцию «Просветительский проект «Мои зеленые сказки» и новые методы воспитания у детей экологической культуры».

На конференции выступят представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и педагоги-методисты. Состоятся телемосты с участниками проекта из разных российских регионов, а также всероссийская пресс-конференция «Проект «Мои зеленые сказки» и новые методы воспитания у детей экологической культуры», посвященная продвижению экологических знаний и формированию экологической культуры населения, а также роли современных масс-медиа в формировании общественного мнения по отношению к экологической проблематике.

Модератор мероприятий — Николай Николаевич Дроздов, председатель медиасовета Первого общественного экологического телевидения, академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор, председатель президиума международного экологического движения «Живая Планета».

Задать вопрос в рамках мероприятия можно в чате, пройдя по ссылке https://youtu.be/GWwBL5GC1p4.

Задать вопрос заранее – на электронную почту: тГо@добрый-волшебник.рф, terraviva@list.ru

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте: http://www.terra-viva.ru// или по ссылке: https://youtu.be/GWwBL5GC1p4