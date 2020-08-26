Приоратский парк в порядок приведём!

Причем, не только экспертам, но и для общественности. Сейчас в Приоратском парке косят траву, вывозят мусор и проводят культурно-массовые мероприятия. Одно из самых масштабных состоится 5 сентября - это ежегодный областной фестиваль «Дым над водой».

Для реконструкции Приоратского парка заказано серьезное комплексное научное исследование. По словам Владимира Цоя, там будет определенное зонирование: зоны для прогулок, лесные зоны, где нужно восстанавливать систему мелиорации.

- В парке не будет капитальных строек, это запрещено законом, но в порядок мы его приведем. Некоторые парковые объекты мы позволим себе восстановить. В следующем году мы точно объявим конкурс на проектирование водонапорной башни и, если нам позволит наши финансы, объявим конкурс на восстановление входных ворот в Приоратский парк, которые утрачены. Это будут первые значимые шаги, - рассказал Владимир Цой.

Также он сообщил, что в этом году или в начале следующего года закончится реставрация музея «Дом станционного смотрителя». В следующем году он точно распахнет свои двери для посетителей. Также в следующем году закончится строительство межмузейного центра в Рождествено. По словам Владимира Цоя, это прорывной проект для всей сети реставрации предметов искусства Российской Федерации. Мощность центра такова, что он может работать на все регионы северо-запада.

Кроме того, уже готов проект реставрации усадьбы «Рождествено». Область планирует уже в текущем году разыграть конкурс на начало реставрационных работ. В целом завершить реставрацию планируют за три года, потому что объект очень сложный. Из действующего музея еще предстоит вывезти предметы, продумать вопросы с инженерными сетями. Но, как заверил председатель областного комитета по культуре, все будет решено положительно.

Татьяна Можаева