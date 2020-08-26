Приоратский парк в порядок приведём!

Причем, не только
экспертам, но и для общественности. Сейчас в Приоратском парке косят траву,
вывозят мусор и проводят культурно-массовые мероприятия. Одно из самых
масштабных состоится 5 сентября - это ежегодный областной фестиваль «Дым над
водой».
Для реконструкции
Приоратского парка заказано серьезное комплексное научное исследование. По
словам Владимира Цоя, там будет определенное зонирование: зоны для прогулок,
лесные зоны, где нужно восстанавливать систему мелиорации.
- В парке не будет
капитальных строек, это запрещено законом, но в порядок мы его приведем.
Некоторые парковые объекты мы позволим себе восстановить. В следующем году мы
точно объявим конкурс на проектирование водонапорной башни и, если нам позволит
наши финансы, объявим конкурс на восстановление входных ворот в Приоратский
парк, которые утрачены. Это будут первые значимые шаги, - рассказал Владимир
Цой.
Также он сообщил, что в
этом году или в начале следующего года закончится реставрация музея «Дом
станционного смотрителя». В следующем году он точно распахнет свои двери для
посетителей. Также в следующем году закончится строительство межмузейного
центра в Рождествено. По словам Владимира Цоя, это прорывной проект для всей
сети реставрации предметов искусства Российской Федерации. Мощность центра
такова, что он может работать на все регионы северо-запада.
Кроме того, уже готов
проект реставрации усадьбы «Рождествено». Область планирует уже в текущем году
разыграть конкурс на начало реставрационных работ. В целом завершить
реставрацию планируют за три года, потому что объект очень сложный. Из
действующего музея еще предстоит вывезти предметы, продумать вопросы с
инженерными сетями. Но, как заверил председатель областного комитета по
культуре, все будет решено положительно.
Татьяна Можаева