«Длинные аллеи» Приоратского парка

«Длинные аллеи» - единственная на Северо-Западе ультра-дистанция, которая ежегодно собирает самых стойких атлетов. Настоящая проверка возможностей и выносливости участников. Трасса пробега пролегала по аллеям Приоратского парка – это грунтовые дорожки, слабо пересеченный рельеф, минимальный набор высоты. Стартовый городок и место старта были организованы в самом красивом месте - у Приоратского дворца.

Соскучившись по соревнованиям, спортсмены быстро сориентировались в изменениях, в том числе связанных с противовирусными ограничениями. В соревнованиях приняли участие спортсмены Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородская, Кировской, Архангельской и других областей.

Атлеты стартовали на дистанциях 1.5, 21.1, 42.2 и 63.3 км. Трасса основного пробега (круг 5 км) проходила по аллеям Приоратского парка. Трасса 1,5 км – вокруг озера Филькино.

Погода добавила волнения спортсменам. Строителей стартового городка, а затем и волонтеров, всю ночь и утро испытывал сильный дождь. К счастью, утром он уменьшился, а потом прекратился. Выглянуло солнце и, как успело, подсушило трассу.

Самым массовым был забег на дистанции 21 км - 262 человека и 1,5 км для юниоров от 9 до 17 лет – 100 человек.

Как всегда, у «Длинных аллей» были личные рекорды, рекорды трассы и свои фавориты.

Победителями в абсолютном зачете стали:

- 1.5 км (18+): Владислав Юрченко и Екатерина Кукко, Гатчина;

- 21.1 км: Алексей Соколов и Рамиля Шагиева, Санкт-Петербург;

- 42.2 км: Алексей Эльбек и Ирина Лисичкина, Санкт-Петербург;

- 63.3 км: Михаил Сафонов, Санкт-Петербург и Вера Виноградова, Гатчина, показавшая рекорд трассы - 5:16:18!

Каждый финишировавший участник получил памятную медаль.

Несколько дней после пробега в интернете кипело обсуждение: эмоции плескались через край. Много было высказано слов благодарности организаторам настоящего спортивного праздника и много добрых пожеланий.



