«Длинные аллеи» Приоратского парка

«Длинные аллеи» -
единственная на Северо-Западе ультра-дистанция, которая ежегодно собирает самых
стойких атлетов. Настоящая проверка возможностей и выносливости участников.
Трасса пробега пролегала по аллеям Приоратского парка – это грунтовые дорожки,
слабо пересеченный рельеф, минимальный набор высоты. Стартовый городок и место
старта были организованы в самом красивом месте - у Приоратского дворца.
Соскучившись по
соревнованиям, спортсмены быстро сориентировались в изменениях, в том числе
связанных с противовирусными ограничениями. В соревнованиях приняли участие
спортсмены Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородская,
Кировской, Архангельской и других областей.
Атлеты стартовали на
дистанциях 1.5, 21.1, 42.2 и 63.3 км. Трасса основного пробега (круг 5 км)
проходила по аллеям Приоратского парка. Трасса 1,5 км – вокруг озера Филькино.
Погода добавила волнения
спортсменам. Строителей стартового городка, а затем и волонтеров, всю ночь и
утро испытывал сильный дождь. К счастью, утром он уменьшился, а потом
прекратился. Выглянуло солнце и, как успело, подсушило трассу.
Самым массовым был забег
на дистанции 21 км - 262 человека и 1,5 км для юниоров от 9 до 17 лет – 100
человек.
Как всегда, у «Длинных
аллей» были личные рекорды, рекорды трассы и свои фавориты.
Победителями в абсолютном
зачете стали:
- 1.5 км (18+): Владислав
Юрченко и Екатерина Кукко, Гатчина;
- 21.1 км: Алексей Соколов
и Рамиля Шагиева, Санкт-Петербург;
- 42.2 км: Алексей Эльбек
и Ирина Лисичкина, Санкт-Петербург;
- 63.3 км: Михаил
Сафонов, Санкт-Петербург и Вера Виноградова, Гатчина, показавшая рекорд трассы
- 5:16:18!
Каждый финишировавший
участник получил памятную медаль.
Несколько дней после
пробега в интернете кипело обсуждение: эмоции плескались через край. Много было
высказано слов благодарности организаторам настоящего спортивного праздника и
много добрых пожеланий.