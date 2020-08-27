Ленинградская область встречает BRIEF ´ 2020

«Ленинградская область, по мнению российского и международного бизнес-сообщества — в числе регионов с наилучшими условиями для инвестиций. Мы в любых, даже самых сложных ситуациях, открыты к диалогу с новыми инвесторами и уже действующими предприятиями. Балтийский региональный инвестиционный форум станет площадкой для поиска новых ниш, выстраивания кооперации внутри региона, обсуждения актуальных мер поддержки», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Форум будет организован в гибридном формате — онлайн и офлайн. Благодаря такому подходу к дискуссиям BRIEF’2020 присоединятся более 500 участников из 10 стран.

В программу форума войдут пленарное заседание с участием губернатора Ленинградской области, практические сессии по экспорту и локализации. Один из самых востребованных форматов, который был опробован на бизнес-форуме Ленинградской области в прошлом году, — биржа деловых контактов также останется в программе. Участники смогут находить бизнес-партнеров, обмениваться визитками и презентациями компаний в специальном мобильном приложении.