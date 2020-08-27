Ленинградская область встречает BRIEF ´ 2020

«Ленинградская область, по мнению российского и международного бизнес-сообщества — в числе регионов с наилучшими условиями для инвестиций. Мы в любых, даже самых сложных ситуациях, открыты к диалогу с новыми инвесторами и уже действующими предприятиями. Балтийский региональный инвестиционный форум станет площадкой для поиска новых ниш, выстраивания кооперации внутри региона, обсуждения актуальных мер поддержки», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Форум будет организован в гибридном формате — онлайн
и офлайн. Благодаря такому подходу к дискуссиям BRIEF’2020 присоединятся более
500 участников из 10 стран.
В программу форума войдут пленарное заседание с
участием губернатора Ленинградской области, практические сессии по экспорту и
локализации. Один из самых востребованных форматов, который был опробован на
бизнес-форуме Ленинградской области в прошлом году, — биржа деловых контактов
также останется в программе. Участники смогут находить бизнес-партнеров,
обмениваться визитками и презентациями компаний в специальном мобильном
приложении.