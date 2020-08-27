Поле чудес…

21-го августа в дежурную
часть Коммунарского отдела полиции обратилась пенсионерка: ей позвонил липовый
сотрудник службы безопасности банка, сообщил, что с ее счета пытаются списать
деньги и попросил продиктовать ему коды, которые придут на мобильный. Что
женщина и сделала, после чего с ее карты действительно списалось десять тысяч
рублей.
22-го августа в
гатчинскую полицию поступило заявление от 35-летней жительницы Больших Колпан:
ее обманули аналогичным образом и, выманив данные банковской карты, похитили с
карты более 30 тысяч рублей. У 33-летней жительницы Коммунара украли с карты 79
тысяч рублей, позвонив также от имени сотрудника банка.
А вот приемщицу из
ломбарда «развели» старым проверенным способом, но при помощи современного
оборудования. 23-го августа в Коммунарский отдел полиции обратилась 30-летняя
жительница Коммунара, работающая оценщицей-приемщицей в ломбарде. Днем ей
поступил звонок от неизвестного гражданина с мобильного номера. Он заявил, что
звонит по поручению руководителя ломбарда: якобы, необходимо срочно перевести
деньги на определенный счет для развития предприятия. Приемщица взяла из кассы
ломбарда сто тысяч рублей и перевела их через банкомат на указанный счет. Через
некоторое время ей стало известно, что руководитель никаких поручений не давал
– ее обманул мошенник.
Приверженцев легкого
заработка тоже подстерегают мошенники. 17-го августа в УМВД России по
Гатчинскому району обратился 64-летний житель поселка Торфяное. В июне он зарегистрировался
на некоем сайте для принятия участия в торгах. В июле внес 4000 рублей на свою
карту и данные карты сообщил менеджеру сайта. Менеджер сама перевела деньги в
его личный кабинет. Потом с пенсионером связался консультант сайта Николай,
которому он также дал все данные своей карты и внес на нее еще 18 тысяч. Деньги
снова перевели в его личный кабинет. Спустя некоторое время мужчина обнаружил
на своем счете в личном кабинете 1900 долларов. Собравшись вывести эти деньги
со счета, он связался с консультантом Николаем, и тут оказалось, что для
проведения данной операции необходимо внести комиссию в размере 20% от
заработанной суммы. Итого, вместо заработка потерпевший понес ущерб в 22 тысячи
рублей.