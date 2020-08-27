Поле чудес…

21-го августа в дежурную часть Коммунарского отдела полиции обратилась пенсионерка: ей позвонил липовый сотрудник службы безопасности банка, сообщил, что с ее счета пытаются списать деньги и попросил продиктовать ему коды, которые придут на мобильный. Что женщина и сделала, после чего с ее карты действительно списалось десять тысяч рублей.

22-го августа в гатчинскую полицию поступило заявление от 35-летней жительницы Больших Колпан: ее обманули аналогичным образом и, выманив данные банковской карты, похитили с карты более 30 тысяч рублей. У 33-летней жительницы Коммунара украли с карты 79 тысяч рублей, позвонив также от имени сотрудника банка.

А вот приемщицу из ломбарда «развели» старым проверенным способом, но при помощи современного оборудования. 23-го августа в Коммунарский отдел полиции обратилась 30-летняя жительница Коммунара, работающая оценщицей-приемщицей в ломбарде. Днем ей поступил звонок от неизвестного гражданина с мобильного номера. Он заявил, что звонит по поручению руководителя ломбарда: якобы, необходимо срочно перевести деньги на определенный счет для развития предприятия. Приемщица взяла из кассы ломбарда сто тысяч рублей и перевела их через банкомат на указанный счет. Через некоторое время ей стало известно, что руководитель никаких поручений не давал – ее обманул мошенник.

Приверженцев легкого заработка тоже подстерегают мошенники. 17-го августа в УМВД России по Гатчинскому району обратился 64-летний житель поселка Торфяное. В июне он зарегистрировался на некоем сайте для принятия участия в торгах. В июле внес 4000 рублей на свою карту и данные карты сообщил менеджеру сайта. Менеджер сама перевела деньги в его личный кабинет. Потом с пенсионером связался консультант сайта Николай, которому он также дал все данные своей карты и внес на нее еще 18 тысяч. Деньги снова перевели в его личный кабинет. Спустя некоторое время мужчина обнаружил на своем счете в личном кабинете 1900 долларов. Собравшись вывести эти деньги со счета, он связался с консультантом Николаем, и тут оказалось, что для проведения данной операции необходимо внести комиссию в размере 20% от заработанной суммы. Итого, вместо заработка потерпевший понес ущерб в 22 тысячи рублей.