«Тревожная кнопка» поможет жителям Ленинградской области

В 2019 году услугой пользовались 2601 человек. В начале текущего года численность пользователей составляла 2418 человек, за 6 месяцев к услуге присоединились еще 53 жителя Ленинградской области.

«Тревожная кнопка» ─ это круглосуточная социальная, медицинская и информационная помощь пожилым людям и инвалидам. Услуга позволяет в любое время связаться с врачом и получить экстренную помощь или консультацию медицинского, социального, бытового и коммунального характера.

Услугой могут воспользоваться одиноко проживающие граждане пожилого возраста ─ женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, а также инвалиды с 18 лет.

Нажав всего одну кнопку на мобильном устройстве, пожилой человек связывается с диспетчером call-центра, который вызовет скорую помощь, аварийную, пожарную или газовую службу. Специалисты социальной услуги «Тревожная кнопка» также могут оказать психологическую помощь в любых сложных ситуациях социального характера или предоставить справочную информацию о режиме работы, адресах, телефонах учреждений здравоохранения и соцзащиты Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Организация социальной поддержки жителей старшего поколения и инвалидов осуществляется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».