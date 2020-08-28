«Тревожная кнопка» поможет жителям Ленинградской области

В 2019 году услугой
пользовались 2601 человек. В начале текущего года численность пользователей
составляла 2418 человек, за 6 месяцев к
услуге присоединились еще 53 жителя Ленинградской области.
«Тревожная кнопка» ─ это
круглосуточная социальная, медицинская и информационная помощь пожилым людям и
инвалидам. Услуга позволяет в любое время связаться с врачом и получить
экстренную помощь или консультацию медицинского, социального, бытового и
коммунального характера.
Услугой могут
воспользоваться одиноко проживающие граждане пожилого возраста ─ женщины старше
55 лет и мужчины от 60 лет, а также инвалиды с 18 лет.
Нажав всего одну кнопку
на мобильном устройстве, пожилой человек связывается с диспетчером call-центра,
который вызовет скорую помощь, аварийную, пожарную или газовую службу.
Специалисты социальной услуги «Тревожная кнопка» также могут оказать
психологическую помощь в любых сложных ситуациях социального характера или
предоставить справочную информацию о режиме работы, адресах, телефонах
учреждений здравоохранения и соцзащиты
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Организация социальной
поддержки жителей старшего поколения и инвалидов осуществляется в рамках
регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».