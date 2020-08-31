Диваны из паллет - с видом на озеро Филькино

Творения появились благодаря сотрудничеству инициативной группы «Раздельный сбор в Гатчине», команды экофестиваля «Зеленый город» и «Паркового агентства».

В Приоратском парке силами энтузиастов организована зона тихого отдыха и созерцания прекрасного вида на акваторию озера Филькино. Группа единомышленников провела для всех желающих бесплатный мастер-класс «Диваны из паллет».

- Это экологично – бережем ресурсы, а также практично и стильно! Если вы давно думали об этих современных и неординарных элементах мебели, пора попробовать себя в деле, - советовали организаторы.

Мастерством работы с деревом делились опытный столяр Сергей Бугаев из мастерской «ПеньЕлы», расположенной в поселке Прибытково Гатчинского района, и представитель компании «Макита» Андрей Заболотный, предоставивший электроинструменты для работы. За три часа дружной работы из 20 старых паллет получилось три дивана.

Получившиеся диваны раскрасили под чутким руководством художника студии арт-граффити «Добавь красок» Андрея Павлова.

К мастер-классу присоединилась команда «Том Сойер Фест» из Прибытково. Координатор проекта Илья Рытов рассказал о том, как восстанавливается историческая среда силами активистов. Илья провел мастер-класс по расчистке старинной двери из усадьбы «Адмирала Прибыткова» и рассказал о проекте по восстановлению этой старинной дачи, стартовавший в Гатчинском районе в 2020 году.

Самые младшие участники тоже не скучали: помогали сортировать крышечки для проекта «крышечки доброты» и играли в напольную игру-бродилку с Эко-ежиком.

После работы всех участников напоили чаем из самовара, угостили пиццей, а готовые диваны оставили для отдыха посетителей парка.

А уже 19 сентября в городском сквере Юность пройдет экофестиваль «Зеленый город - 2020». Фестиваль второй год интересно и весело познакомит жителей и гостей города с экологическими и социальными инициативами, помогающими делать Гатчину лучше, добрее и здоровее.

Татьяна Можаева