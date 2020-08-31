Диваны из паллет - с видом на озеро Филькино

Творения появились благодаря сотрудничеству инициативной
группы «Раздельный сбор в Гатчине», команды экофестиваля «Зеленый город» и
«Паркового агентства».
В Приоратском парке силами энтузиастов
организована зона тихого отдыха и созерцания прекрасного вида на акваторию
озера Филькино. Группа единомышленников провела для всех желающих бесплатный
мастер-класс «Диваны из паллет».
- Это экологично – бережем ресурсы, а также
практично и стильно! Если вы давно думали об этих современных и неординарных
элементах мебели, пора попробовать себя в деле, - советовали организаторы.
Мастерством работы с деревом делились опытный
столяр Сергей Бугаев из мастерской «ПеньЕлы», расположенной в поселке
Прибытково Гатчинского района, и представитель компании «Макита» Андрей
Заболотный, предоставивший электроинструменты для работы. За три часа дружной
работы из 20 старых паллет получилось три дивана.
Получившиеся диваны раскрасили под чутким
руководством художника студии арт-граффити «Добавь красок» Андрея Павлова.
К мастер-классу присоединилась команда «Том Сойер
Фест» из Прибытково. Координатор проекта Илья Рытов рассказал о том, как восстанавливается
историческая среда силами активистов. Илья провел мастер-класс по расчистке
старинной двери из усадьбы «Адмирала Прибыткова» и рассказал о проекте по
восстановлению этой старинной дачи, стартовавший в Гатчинском районе в 2020
году.
Самые младшие участники тоже не скучали: помогали
сортировать крышечки для проекта «крышечки доброты» и играли в напольную
игру-бродилку с Эко-ежиком.
После работы всех участников напоили чаем из
самовара, угостили пиццей, а готовые диваны оставили для отдыха посетителей
парка.
А уже 19 сентября в городском сквере Юность
пройдет экофестиваль «Зеленый город - 2020». Фестиваль второй год интересно и
весело познакомит жителей и гостей города с экологическими и социальными
инициативами, помогающими делать Гатчину лучше, добрее и здоровее.