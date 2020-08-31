Кто будет смотреть кино завтра? Расскажет перепись!

По итогам 2019 года российский рынок кинопроката стал
крупнейшим среди стран Европы по числу проданных билетов. Такие данные
содержатся в Единой федеральной автоматизированной информационной системе
сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Судя по этим данным, совокупные
кассовые сборы составили 55,5 млрд. рублей — это максимальное значение в
истории кинопроката России.
Как менялись среднегодовые потребительские цены на
билеты в кинотеатры, можно узнать из статистики Росстата. Так, в 2000 году
посещение кинозала в России стоило в среднем 18 рублей, в 2010 году — уже 162
рубля, в 2016 и 2017 годах — 258 рублей, а в 2018 году — 261 рубль.
Кто же предпочитает тратить сегодня деньги на поход в
кино? По данным ЕАИС, киноаудитория России преимущественно женская (доля женщин
— 55%). Средний возраст кинозрителя — 28 лет, а самая многочисленная возрастная
группа — 25–34 года (32,5%, то есть каждый третий посетитель кинотеатров). Для
сравнения: доля аудитории в возрасте 12–17 лет составляет 16,1%; 18–24 лет —
26,8%; 35–44 лет — 16,9%; старше 45 лет — 7,8%.
Впрочем, если посмотреть на статистику Росстата, можно
раскрыть секрет популярности кинотеатров у аудитории 25–34 лет. Просто это
наиболее многочисленная часть населения страны. Для сравнения: в 2017 году
в возрасте 19 лет в России было 666 тыс. мужчин и 646 тыс. женщин; в возрасте
29 лет — 1,3 млн. мужчин и 1,2 млн. женщин; в возрасте 49 лет — уже
824 тыс. мужчин и 921 тыс. женщин.
С годами очертания возрастной пирамиды меняются,
демографические «ямы» и «выступы» движутся вверх, что также может влиять на
портрет зрительской аудитории. Таким образом, можно предположить, что основной
кинозритель, который сегодня относится к группе 25–34 лет, будет взрослеть, а
на смену ему придет не столь многочисленная зрительская аудитория.
Увидеть и спрогнозировать тенденцию изменений мы можем
по результатам предыдущих переписей. К примеру, перепись 1989 года выявила
25,4 млн. жителей страны в возрасте 25–34 лет, перепись 2002 года — уже 20,4 млн., а в 2010 году эту
возрастную категорию представляло 22,9 млн. человек.
Более точные данные о половозрастном составе населения
современной России и потенциальных посетителях кинотеатров разных возрастов мы
сможем получить по результатам Всероссийской переписи населения, которая
пройдет в апреле 2021 года.
Информация позволит сделать выводы и прогнозы, например,
относительно изменений доли семейных зрителей кинотеатров.
Сегодня почти каждый третий (30,8%) посетитель
кинотеатра приходит на сеанс в компании друзей. Чуть меньше зрителей (27,7%)
предпочитают просмотр вдвоем, а 15,3% — в одиночестве. Доля семейной аудитории
составляет 25%, а в праздничные выходные может достигать 48%. Преимущественно
это зрители в возрасте 35–44 лет.
Примечательно, что аудитория российского кино в 2019
году была в среднем на 5 лет старше, чем аудитория зарубежных фильмов: 32 года
и 27 лет соответственно. Также аудиторию российского кино отличает более
высокая доля женщин: 59 против 54% зрительниц зарубежных фильмов.
«Нужно понимать, что в структуре кинопроизводства и
продуктового предложения в сфере кино действуют классические законы маркетинга.
Поэтому у нас имеется массовое кинопроизводство на широкую аудиторию и
таргетированное — на определенные сегменты зрителей: кино для девочек, для
взрослых, "не для всех" и т.д. Есть и концентрированное
кинопроизводство, которое ориентируется на какие-то специфические узкие
сегменты, например фестивальное кино, которое редко становится хитом
кинопроката», — отмечает Николай Перепелкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им.
Г.В. Плеханова.
Статистические данные Росстата позволяют узнать и
размеры финансовых вложений в кинематограф по сравнению с другими
отраслями. Так, расходы
консолидированного бюджета РФ на социально-культурные мероприятия в 2018 году
составили 20,382 трлн. рублей. Из них на культуру, кинематографию — 528,2 млрд
рублей, или 2,6%. Для сравнения: на образование — 18%, на здравоохранение —
16,3%, на социальную политику — 60,8%, на физкультуру и спорт — 1,6%, на СМИ —
0,7%.
Отметим, что важность
статистики подчеркивалась и в самом отечественном кинематографе. В сценарии
фильма «Служебный роман» (по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского
«Сослуживцы») были такие слова: «Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о
том, как хорошо мы работаем». Директор Калугина
отмечала: «Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще.
Статистика — это наука, она не терпит приблизительности». Другой главный герой,
Новосельцев, признавался: «Так я
вообще люблю свою профессию. Я считаю, что без статистики вообще не жизнь».