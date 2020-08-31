В сельских школах обновили спортивные залы

Высокоключевая
школа - обычная для сельской местности, на 220 детей. Перед 1 сентября во дворе
старательно наводила красоту и чистоту школьная трудовая бригада. В школе приятно пахло краской и чистотой.
Спортзал, действительно, хорош. К началу нового учебного года
было отремонтировано напольное покрытие, стены, заменены двери, проведены
электромонтажные работы, установлены шведские стенки и закуплены маты на
люверсах.
Ремонт спортзала Высокоключевой школы был выполнен в рамках
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В этом
году в нем приняли участие еще две сельские школы нашего района – Никольская и Пламенская.
Общий объем финансирования составил около семи миллионов рублей.
В Высокоключевой
школе, по общему мнению педагогов и журналистов, получился очень красивый
спортивный зал. И, что немаловажно, его обновили в запланированные сроки и без
проблем: без борьбы с подрядчиками и без писем-уведомлений.
- Подрядчиками и качеством
их работы мы довольны. Надеемся, что зал понравиться детям и прослужит долго, -
сказала директор школы Юлия Валерьевна Кобякова.
Дополнительно за счет областного и местного бюджетов в школе
проведен ремонт раздевалок, обеденного зала и тамбура столовой, системы
отопления, заменены инженерные сети.