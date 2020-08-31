В сельских школах обновили спортивные залы

Высокоключевая школа - обычная для сельской местности, на 220 детей. Перед 1 сентября во дворе старательно наводила красоту и чистоту школьная трудовая бригада. В школе приятно пахло краской и чистотой.

Спортзал, действительно, хорош. К началу нового учебного года было отремонтировано напольное покрытие, стены, заменены двери, проведены электромонтажные работы, установлены шведские стенки и закуплены маты на люверсах.

Ремонт спортзала Высокоключевой школы был выполнен в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В этом году в нем приняли участие еще две сельские школы нашего района – Никольская и Пламенская. Общий объем финансирования составил около семи миллионов рублей.

В Высокоключевой школе, по общему мнению педагогов и журналистов, получился очень красивый спортивный зал. И, что немаловажно, его обновили в запланированные сроки и без проблем: без борьбы с подрядчиками и без писем-уведомлений.

- Подрядчиками и качеством их работы мы довольны. Надеемся, что зал понравиться детям и прослужит долго, - сказала директор школы Юлия Валерьевна Кобякова.

Дополнительно за счет областного и местного бюджетов в школе проведен ремонт раздевалок, обеденного зала и тамбура столовой, системы отопления, заменены инженерные сети.



