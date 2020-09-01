Поздравляем с Днём знаний!

Первое сентября –
праздник, близкий каждому. С него начинается трудная, но очень увлекательная
дорога в мир знаний. Это один из самых добрых и светлых праздников осени.
В этом году за парты в
Гатчинском районе сядут более 20 тысяч ребят, в том числе свыше двух тысяч
первоклассников. Хочется пожелать каждому из вас легкого учебного года, новых
открытий и, конечно, хороших оценок.
В этот день особые слова
благодарности выражаем учителям, которые ведут наших детей по жизни, формируют
уважительное отношение к старшим, прививают интерес и тягу к знаниям,
раскрывают потенциал каждого ребенка.
В новом учебном году
желаем всем педагогам, школьникам и их родителям исполнения всего задуманного,
творческих и профессиональных успехов!
Глава Гатчинского района,
глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко
Глава администрации
Гатчинского района Л.Н. Нещадим