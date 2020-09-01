Поздравляем с Днём знаний!

Первое сентября – праздник, близкий каждому. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний. Это один из самых добрых и светлых праздников осени.

В этом году за парты в Гатчинском районе сядут более 20 тысяч ребят, в том числе свыше двух тысяч первоклассников. Хочется пожелать каждому из вас легкого учебного года, новых открытий и, конечно, хороших оценок.

В этот день особые слова благодарности выражаем учителям, которые ведут наших детей по жизни, формируют уважительное отношение к старшим, прививают интерес и тягу к знаниям, раскрывают потенциал каждого ребенка.

В новом учебном году желаем всем педагогам, школьникам и их родителям исполнения всего задуманного, творческих и профессиональных успехов!

Глава Гатчинского района, глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим