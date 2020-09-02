Большие планы Ленинградской области на «Агроруси – 2020»

4 сентября, в рамках этого
первого после коронавирусных ограничений крупного сельскохозяйственного форума,
пройдет День Ленинградской области.
Регион представлен
коллективной экспозицией в павильоне G на площади около 2 тыс. кв. м и широкой
ярмаркой на открытой территории «Экспофорума». Более 300 предприятий различных
форм собственности, организаций, коллективов Ленинградской области принимают
участие в выставке-ярмарке.
Гости площадки могут
познакомиться как с продукцией, произведенной в регионе, так и с ключевыми
проектами, которые реализуются в агропромышленном комплексе Ленинградской
области.
Ярмарка на открытой
территории КВЦ «Экспофорум» включает областные разделы: «Рыбный рынок», «Дары
земли Ленинградской», «Фермеры Ленинградской области», «Ферма домашних
животных», выставку сельскохозяйственной техники, фуд-корт, кафе. Запланированы
выступления профессиональных и самодеятельных артистов Ленинградской области.