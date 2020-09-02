Ленинградская область и СПбГЭУ — стратегические партнеры

«Университет является
стратегическим партнером Ленинградской области. Мы активно участвуем в
организации стажировки и практик обучающихся в СПбГЭУ. Новое соглашение
позволит сделать перезагрузку наших взаимоотношений, придаст им новый
импульс», — заявил глава региона.
Ректор СПбГЭУ Игорь
Максимцев добавил, что в университете обучается 722 студента из Ленинградской
области. «Мы очень много сделали за предыдущие пять лет. Наши студенты
возвращаются после обучения домой и руководят компаниями. Сотрудничество в
сфере образования для нас очень важно», — прокомментировал он.
Соглашение региона и вуза
касается кадрового и научно-консультационного взаимодействия. В частности,
стороны договорились о взаимодействии по вопросам разработки профессиональных
программ, подготовке кадров высшей квалификации, организации целевого обучения,
стажировок и практик.
Срок действия соглашения
— 5 лет.