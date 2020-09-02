Ленинградская область и СПбГЭУ — стратегические партнеры

Ленинградская область и СПбГЭУ — стратегические партнеры

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев подписали соглашение о сотрудничестве.

Рубрики : Образование     02 Sep 2020

«Университет является стратегическим партнером Ленинградской области. Мы активно участвуем в организации стажировки и практик обучающихся в СПбГЭУ. Новое соглашение позволит сделать перезагрузку наших взаимоотношений, придаст им новый импульс», — заявил глава региона.

Ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев добавил, что в университете обучается 722 студента из Ленинградской области. «Мы очень много сделали за предыдущие пять лет. Наши студенты возвращаются после обучения домой и руководят компаниями. Сотрудничество в сфере образования для нас очень важно», — прокомментировал он.

Соглашение региона и вуза касается кадрового и научно-консультационного взаимодействия. В частности, стороны договорились о взаимодействии по вопросам разработки профессиональных программ, подготовке кадров высшей квалификации, организации целевого обучения, стажировок и практик.

Срок действия соглашения — 5 лет.

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