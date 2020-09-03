Гатчина готовится к Дню города и не только

Сегодня Наталья Геннадьевна рассказывает, как творческие работники пережили самоизоляцию, подготовились к новому творческому сезону и какие яркие события ждут нас в первой половине сентября.

- Как в сложный период пандемии отработали учреждения культуры?

- Было сложно, но все учреждения выдержали. Первое мероприятие, которое мы успешно переформатировали, – празднование Дня Победы, затем Пушкинский праздник, День России. За это время в три раза увеличилось число посетителей нашей группы в социальной сети, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Быстро и оперативно отреагировали и перешли на удаленную систему работы студии и кружки. Несмотря на трудности, учреждения дополнительного образования завершили учебный год, выпускники музыкальных и художественных школ сдали экзамены и получили дипломы.

Конечно, творческим людям было морально тяжело находиться дома и не иметь возможности самореализации. Было очень трудно нашим театрам. Они много потеряли и материально. Ведь они жили, в основном, за счет продажи билетов. Ездили с постановками по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Большие средства были затрачены на подготовку спектаклей: изготовление декораций, пошив костюмов. К сожалению, в течение лета они их так и не смогли показать зрителям.

- Как начинается новый творческий сезон?

- Сейчас в театрах идут репетиции. Они уже готовы к встрече со зрителями. Начался концертный сезон Гатчинской филармонии. Практически в прежнем режиме возобновляются занятия в кружках и студиях. Но, как и везде, из-за угрозы распространения коронавируса, новый сезон начинается с ограничениями. Как будет дальше – зависит от развития ситуации.

- Какие первоочередные задачи стоят перед Вами лично, перед комитетом, перед всеми учреждениями культуры? Над чем предстоит серьезно поработать?

- На сегодняшний день я генеральную линию не озвучу. Я продолжаю знакомиться с хозяйством, людьми, документацией. Прошло пять месяцев. За это время я успела увидеть, где бы я что изменила и добавила, где бы трогать не стала вообще, а где пока еще нужно консультироваться с советом по культуре, с руководителями учреждений.

Для проведения районных мероприятий у нас много талантливых режиссеров. Я с ними познакомилась, как только начала работать. Думаю, хорошо будет и для зрителей, если на разных праздниках, для разных аудиторий, режиссеры будут разные.

- Обновление – это всегда радость для детей, взрослых и для тех, кто работает в учреждении культуры. Где произошли самые разительные перемены? Что отремонтировали и построили?

- Кардинальных изменений не произошло. Основное, что мы выполнили полностью, это пожарные предписания. Конечно, ремонтировались кровли, лестницы, а где-то - залы и фойе, устанавливались новые окна и заборы, закупалось музыкальное оборудование. Ремонты прошли по плану. Здесь коронавирус не помешал.

- На какой стадии строительство второй очереди Таицкого культурно-досугового центра?

- Наконец-то, со следующего года рядом с культурно-досуговым центром в п. Тайцы начнется строительство музыкальной школы. Это событие долгожданное. На сегодняшний день музыкальная школа расположена в Доме культуры, что создает для всех определенные неудобства

- Расскажите, как развивается туризм в Гатчинском районе. К сожалению, многие маршруты, в том числе поддержанные областными грантами, проходят по местам, где памятники разрушены или разрушаются. Стыдно перед гостями.

- В год 75-летия Великой Победы к 9 мая мы представили стенды «Ожившие фотографии». Планируется продолжение проекта «Умный город». Он подразумевает установку стендов с QR-кодами по истории Гатчины и района. В планах реализация проекта «Умный музей».

В связи с пандемией в этом году с туризмом было очень сложно. Турмаршруты по Гатчине и району, которые предлагаем мы, разработаны совместно Информационно-туристским центром «Гатчина». Мы постарались показать все самое интересное, чем гордятся Гатчина и район. Также ИТЦ совместно с нами разрабатываются и издаются туристические карты, буклеты, рассчитанные на туристов разного возраста и с разными интересами.

К 1 сентября мы вместе с ИТЦ разработали и подготовили книжку-раскраску «Гатчина – город воинской славы» для младших школьников, также передаем ее в центр «Дарина», в ресурсный центр. Всего напечатано три тысячи экземпляров. В планах привлечь учеников художественной школы к разработке раскраски по истории и достопримечательностям района уже для дошкольников.

Подробнее о наших туристических маршрутах можно узнать на сайте ИТЦ.

- В этот раз на свежем воздухе у Гатчинского ДК успешно прошли «Гатчинские встречи». Люди просили в будущем предусмотреть скамеечки для зрителей.

- «Гатчинские встречи» всегда были в зале. Проводить их на улице, своего рода, эксперимент. На улице скамеечки для зрителей под большим вопросом. Была такая практика, но если выступает популярный артист, сидящих зрителей «затопчут». И для кого стулья: для почетных гостей, для пенсионеров? Все-таки «Гатчинские встречи» - это не ретро-концерт. А если человек с ограниченными возможностями придет – всегда есть возможность вынести стул.

- К каким событиям идет подготовка сейчас?

- Хочу подчеркнуть, что учреждения культуры задействованы во всех мероприятиях Гатчинского района: будь то успешно прошедший День Гатчинского района, смотр-конкурс «Подворье» или областной велофестиваль, который пройдет 6 сентября, и где в большей степени мы соучастники и помощники.

В сентябре соберемся вместе с руководителями учреждений, чтобы создать единую информационную площадку, в том числе, чтобы заблаговременно анонсировать все культурно-массовые мероприятия Гатчинского района.

- День города Гатчины в этом году пройдет 5 сентября. В каком формате и где?

-Традиционный праздник города «Славься, Гатчина» пройдет с 11 до 14 часов. Сцена будет установлена в Революционном переулке, напротив ЦТЮ. Это мероприятие будет торжественно-официальным: зрители увидят театрализованное представление об истории Гатчины и Гатчинского района, руководители Гатчинского района вручат награды горожанам. Вторая часть будет в народном стиле, третья - более молодежная, которая закончится флешмобом.

И 5 сентября в Гатчине пройдет еще несколько не менее интересных областных мероприятий, рассчитанных на самые разные возрастные категории, будут проходить еще на трех площадках.

Областной смотр-конкурс «Ветеранское подворье» развернется на площадке около Гатчинского городского Дома культуры. Мы будем встречать наших гостей из всех районов Ленинградской области. Выступит областной оркестр «Таврический» и наши творческие коллективы. Праздник украсят «живые фигуры», инсталляции. Для желающих сохранить память о событии организована фотозона.

С 12 до 20 часов в Приоратском парке пройдет музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока». Там будут не только рок-хиты, но и квесты, шоу на воде, огненное шоу и салют.

С 16 до 20 часов на Аэродроме состоится интересная областная акция «Вместе ярче». Она больше для молодежи и для школьников: игры и конкурсы, различные опыты по физике и химии.

- Чем еще интересен сентябрь?

- Сентябрь насыщен культурными мероприятиями. Традиционный Купринский фестиваль в этом году пройдет 12 сентября на прежнем месте - за кинотеатром «Победа». Мы уже встречались с инициативной группой и обсуждали программу. Это будет большой праздник с церемонией закладки камня в том месте, где планируется сквер Куприна. Какой именно проект будет реализован, сказать не могу. Но идея администрацией поддержана: и по скверу Куприна, и по восстановлению исторического здания на улице Красной, д.6. Будем реализовывать.

В этот же день,12 сентября, в киноконцертном зале «Победа» с музыкальным подношением Исааку Шварцу выступит народный артист России Олег Погудин. Концерт «Любовь и Разлука» посвящен памяти композитора. Начало в 18 часов. Вход свободный: бесплатные билеты можно получить в кассе ККЗ «Победа» с 8 сентября.

С афишей культурных событий можно познакомиться на нашей странице ВКонтакте – «Комитет по культуре и туризму Гатчинского района». Добро пожаловать!

- Гатчину часто называют культурной столицей Ленинградской области. Что Вы по этому поводу думаете?

- Гатчина известна во всем мире. Такое скопление музеев, парков, богатые культурные традиции есть не во всех районах Ленинградской области. Для меня культура – это не только наличие культурных объектов, но еще и жители. Мне приятно, когда гости говорят:«Гатчина – культурная столица». Это значит, что жители нашего города и района достойные люди: интеллигентные, жизнерадостные, трудолюбивые, добрые и достойные хорошего. Хотя, все мы разные…



