Гатчина готовится к Дню города и не только

Сегодня Наталья Геннадьевна рассказывает,
как творческие работники пережили самоизоляцию, подготовились к новому
творческому сезону и какие яркие события ждут нас в первой половине сентября.
- Как в сложный период пандемии отработали
учреждения культуры?
- Было сложно, но все учреждения
выдержали. Первое мероприятие, которое мы успешно переформатировали, –
празднование Дня Победы, затем Пушкинский праздник, День России. За это время в
три раза увеличилось число посетителей нашей группы в социальной сети, и мы не
собираемся останавливаться на достигнутом.
Быстро и оперативно отреагировали и
перешли на удаленную систему работы студии и кружки. Несмотря на трудности,
учреждения дополнительного образования завершили учебный год, выпускники
музыкальных и художественных школ сдали экзамены и получили дипломы.
Конечно, творческим людям было морально
тяжело находиться дома и не иметь возможности самореализации. Было очень трудно
нашим театрам. Они много потеряли и материально. Ведь они жили, в основном, за
счет продажи билетов. Ездили с постановками по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Большие средства были затрачены на подготовку спектаклей: изготовление
декораций, пошив костюмов. К сожалению, в течение лета они их так и не смогли
показать зрителям.
- Как начинается новый творческий сезон?
- Сейчас в театрах идут репетиции. Они уже
готовы к встрече со зрителями. Начался концертный сезон Гатчинской филармонии.
Практически в прежнем режиме возобновляются занятия в кружках и студиях. Но,
как и везде, из-за угрозы распространения коронавируса, новый сезон начинается
с ограничениями. Как будет дальше – зависит от развития ситуации.
- Какие первоочередные задачи стоят перед
Вами лично, перед комитетом, перед всеми учреждениями культуры? Над чем
предстоит серьезно поработать?
- На сегодняшний день я генеральную линию
не озвучу. Я продолжаю знакомиться с хозяйством, людьми, документацией. Прошло
пять месяцев. За это время я успела увидеть, где бы я что изменила и добавила,
где бы трогать не стала вообще, а где пока еще нужно консультироваться с
советом по культуре, с руководителями учреждений.
Для проведения районных мероприятий у нас
много талантливых режиссеров. Я с ними познакомилась, как только начала
работать. Думаю, хорошо будет и для зрителей, если на разных праздниках, для разных
аудиторий, режиссеры будут разные.
- Обновление – это всегда радость для
детей, взрослых и для тех, кто работает в учреждении культуры. Где произошли
самые разительные перемены? Что отремонтировали и построили?
- Кардинальных изменений не произошло.
Основное, что мы выполнили полностью, это пожарные предписания. Конечно,
ремонтировались кровли, лестницы, а где-то - залы и фойе, устанавливались новые
окна и заборы, закупалось музыкальное оборудование. Ремонты прошли по плану.
Здесь коронавирус не помешал.
- На какой стадии строительство второй
очереди Таицкого культурно-досугового центра?
- Наконец-то, со следующего года рядом с
культурно-досуговым центром в п. Тайцы начнется строительство музыкальной
школы. Это событие долгожданное. На сегодняшний день музыкальная школа
расположена в Доме культуры, что создает для всех определенные неудобства
- Расскажите, как развивается туризм в
Гатчинском районе. К сожалению, многие маршруты, в том числе поддержанные
областными грантами, проходят по местам, где памятники разрушены или
разрушаются. Стыдно перед гостями.
- В год 75-летия Великой Победы к 9 мая мы
представили стенды «Ожившие фотографии». Планируется продолжение проекта «Умный
город». Он подразумевает установку стендов с QR-кодами по истории Гатчины и района.
В планах реализация проекта «Умный музей».
В связи с пандемией в этом году с туризмом
было очень сложно. Турмаршруты по Гатчине и району, которые предлагаем мы,
разработаны совместно Информационно-туристским центром «Гатчина». Мы
постарались показать все самое интересное, чем гордятся Гатчина и район. Также
ИТЦ совместно с нами разрабатываются и издаются туристические карты, буклеты,
рассчитанные на туристов разного возраста и с разными интересами.
К 1 сентября мы вместе с ИТЦ разработали и
подготовили книжку-раскраску «Гатчина – город воинской славы» для младших
школьников, также передаем ее в центр «Дарина», в ресурсный центр. Всего
напечатано три тысячи экземпляров. В планах привлечь учеников художественной
школы к разработке раскраски по истории и достопримечательностям района уже для
дошкольников.
Подробнее о наших туристических маршрутах
можно узнать на сайте ИТЦ.
- В этот раз на свежем воздухе у
Гатчинского ДК успешно прошли «Гатчинские встречи». Люди просили в будущем
предусмотреть скамеечки для зрителей.
- «Гатчинские встречи» всегда были в зале.
Проводить их на улице, своего рода, эксперимент. На улице скамеечки для
зрителей под большим вопросом. Была такая практика, но если выступает
популярный артист, сидящих зрителей «затопчут». И для кого стулья: для почетных
гостей, для пенсионеров? Все-таки «Гатчинские встречи» - это не ретро-концерт.
А если человек с ограниченными возможностями придет – всегда есть возможность
вынести стул.
- К каким событиям идет подготовка сейчас?
- Хочу подчеркнуть, что учреждения
культуры задействованы во всех мероприятиях Гатчинского района: будь то успешно
прошедший День Гатчинского района, смотр-конкурс «Подворье» или областной
велофестиваль, который пройдет 6 сентября, и где в большей степени мы
соучастники и помощники.
В сентябре соберемся вместе с
руководителями учреждений, чтобы создать единую информационную площадку, в том
числе, чтобы заблаговременно анонсировать все культурно-массовые мероприятия
Гатчинского района.
- День города Гатчины в этом году пройдет
5 сентября. В каком формате и где?
-Традиционный праздник города «Славься,
Гатчина» пройдет с 11 до 14 часов. Сцена будет установлена в Революционном
переулке, напротив ЦТЮ. Это мероприятие будет торжественно-официальным: зрители
увидят театрализованное представление об истории Гатчины и Гатчинского района,
руководители Гатчинского района вручат награды горожанам. Вторая часть будет в
народном стиле, третья - более молодежная, которая закончится флешмобом.
И 5 сентября в Гатчине пройдет еще
несколько не менее интересных областных мероприятий, рассчитанных на самые
разные возрастные категории, будут проходить еще на трех площадках.
Областной смотр-конкурс «Ветеранское
подворье» развернется на площадке около Гатчинского городского Дома культуры.
Мы будем встречать наших гостей из всех районов Ленинградской области. Выступит
областной оркестр «Таврический» и наши творческие коллективы. Праздник украсят
«живые фигуры», инсталляции. Для желающих сохранить память о событии
организована фотозона.
С 12 до 20 часов в Приоратском парке
пройдет музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока». Там будут
не только рок-хиты, но и квесты, шоу на воде, огненное шоу и салют.
С 16 до 20 часов на Аэродроме состоится
интересная областная акция «Вместе ярче». Она больше для молодежи и для
школьников: игры и конкурсы, различные опыты по физике и химии.
- Чем еще интересен сентябрь?
- Сентябрь насыщен культурными
мероприятиями. Традиционный Купринский фестиваль в этом году пройдет 12
сентября на прежнем месте - за кинотеатром «Победа». Мы уже встречались с
инициативной группой и обсуждали программу. Это будет большой праздник с
церемонией закладки камня в том месте, где планируется сквер Куприна. Какой
именно проект будет реализован, сказать не могу. Но идея администрацией
поддержана: и по скверу Куприна, и по восстановлению исторического здания на
улице Красной, д.6. Будем реализовывать.
В этот же день,12 сентября, в
киноконцертном зале «Победа» с музыкальным подношением Исааку Шварцу выступит
народный артист России Олег Погудин. Концерт «Любовь и Разлука» посвящен памяти
композитора. Начало в 18 часов. Вход свободный: бесплатные билеты можно
получить в кассе ККЗ «Победа» с 8 сентября.
С афишей культурных событий можно
познакомиться на нашей странице ВКонтакте – «Комитет по культуре и туризму
Гатчинского района». Добро пожаловать!
- Гатчину часто называют культурной
столицей Ленинградской области. Что Вы
по этому поводу думаете?
- Гатчина известна во всем мире. Такое
скопление музеев, парков, богатые культурные традиции есть не во всех районах
Ленинградской области. Для меня культура – это не только наличие культурных
объектов, но еще и жители. Мне приятно, когда гости говорят:«Гатчина – культурная
столица». Это значит, что жители нашего города и района достойные люди: интеллигентные,
жизнерадостные, трудолюбивые, добрые и достойные хорошего. Хотя, все мы разные…