На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две полосы движения

«В период с 4 по 19 сентября будут перекрыты для движения
автомобильного транспорта четвёртая, третья и половина второй полосы, а с 20 сентября
по 4 октября перекрыты полоса безопасности,
первая и вторая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными
для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», - сообщил начальник территориального ситуационного центра
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Данные
работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в
установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут
установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место
производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари
дежурного освещения).
Информация о
перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации
автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
«Работы по замене
деформационного шва на внутреннем кольце КАД будут производиться в круглосуточном
режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В
начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем
на другой», - добавил
Пузыревский.
ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.