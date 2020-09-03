На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две полосы движения

На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две полосы движения

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной дороге А-118 (КАД) в связи с производством работ по замене деформационного шва на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе будут перекрыты две с половиной полосы движения с 4 сентября.

Рубрики : Дороги     03 Sep 2020

«В период с 4 по 19 сентября будут перекрыты для движения автомобильного транспорта четвёртая, третья и половина второй полосы, а с 20 сентября по 4 октября перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. 

 «Работы по замене деформационного шва на внутреннем кольце КАД будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой», - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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