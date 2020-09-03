Областные производители выходят в крупные торговые сети

В рамках VI бизнес-форума
«Энергия возможностей» подписаны соглашения Ленинградской области с ООО «Ашан»
и X5 Retail Group.
Соглашение с «Ашан»
предусматривает проведение тематических ярмарок в магазинах торговой сети и на
прилегающих к ним территориях, предоставление торговых мест, проведение
обучающих мероприятий по условиям поставок товаров в «Ашан», закупочных сессий,
семинаров, круглых столов.
Партнерство Х5 Retail
Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») и
областного правительства направлено на развитие розничной торговли,
благоустройство торговых объектов и прилегающих территорий, обеспечение
магазинов доступной средой для маломобильных групп населения. X5 Retail Group
продолжит активное сотрудничество с локальными производителями через проведение
обучающих семинаров для поставщиков и продвижение товаров, производимых в
Ленинградской области.