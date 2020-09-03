Областные производители выходят в крупные торговые сети

Областные производители выходят в крупные торговые сети

Продукция малых предприятий Ленинградской области будет продаваться в торговой сети «Ашан» и в магазинах X5 Retail Group.

Рубрики : Бизнес     03 Sep 2020

В рамках VI бизнес-форума «Энергия возможностей» подписаны соглашения Ленинградской области с ООО «Ашан» и X5 Retail Group.

Соглашение с «Ашан» предусматривает проведение тематических ярмарок в магазинах торговой сети и на прилегающих к ним территориях, предоставление торговых мест, проведение обучающих мероприятий по условиям поставок товаров в «Ашан», закупочных сессий, семинаров, круглых столов.

Партнерство Х5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») и областного правительства направлено на развитие розничной торговли, благоустройство торговых объектов и прилегающих территорий, обеспечение магазинов доступной средой для маломобильных групп населения. X5 Retail Group продолжит активное сотрудничество с локальными производителями через проведение обучающих семинаров для поставщиков и продвижение товаров, производимых в Ленинградской области.

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