Областные производители выходят в крупные торговые сети

В рамках VI бизнес-форума «Энергия возможностей» подписаны соглашения Ленинградской области с ООО «Ашан» и X5 Retail Group.

Соглашение с «Ашан» предусматривает проведение тематических ярмарок в магазинах торговой сети и на прилегающих к ним территориях, предоставление торговых мест, проведение обучающих мероприятий по условиям поставок товаров в «Ашан», закупочных сессий, семинаров, круглых столов.

Партнерство Х5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») и областного правительства направлено на развитие розничной торговли, благоустройство торговых объектов и прилегающих территорий, обеспечение магазинов доступной средой для маломобильных групп населения. X5 Retail Group продолжит активное сотрудничество с локальными производителями через проведение обучающих семинаров для поставщиков и продвижение товаров, производимых в Ленинградской области.