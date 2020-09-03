Повысить внимание, снизить скорость

В том, что дети попадают в ДТП, виноваты взрослые: родители
и водители. Те, которые сами не соблюдают правила дорожного движения и не
научили этому детей. Самая уязвимая категория – это дети-пассажиры. От них
вообще ничего не зависит. Особенно, если самостоятельно пристегнуться в
автокресле ребенок физически не может. Безопасность малолетнего пассажира –
целиком на совести водителя. Как заставить взрослых соблюдать правила перевозки
детей?
- В ходе мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники ГИБДД
занимаются пресечением правонарушений, связанных с перевозкой детей. Проверяют,
как водители пропускают детей на регулируемых и нерегулируемых пешеходных
переходах, – говорит начальник отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району
подполковник полиции Денис Кузин. – Но, так как в Гатчинском районе среди
пострадавших детей больше всего – именно пассажиров, основной упор делается на
соблюдение правил перевозки детей.
- Где проходят рейды?
- Прежде всего, вблизи образовательных учреждений. С утра,
когда детей подвозят к школам и садам. Больше всего, конечно, рейдов пройдет в
Гатчине, поскольку здесь самая высокая концентрация детских организаций. Каждый
день место дислокации меняется. Мы работали на Аэродроме – на «пяти углах»
рядом с детскими садами: нарушителей очень много. Детей возят не пристегнутыми,
без специального удерживающего устройства, без бустера.
- Какая ответственность предусмотрена за перевозку не
пристегнутого ребенка?
- Согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, нарушение
требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения,
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч
рублей. На должностных лиц – штраф 25 тысяч рублей, на юридических – 100 тысяч.
Но бояться надо не штрафа – бояться надо за жизнь и
здоровье собственного ребенка. В прошлом году в Сокколово было серьезное ДТП, в
котором двое детей – детсадовцы с Аэродрома – получили тяжелые травмы. Оба
ехали не пристегнутые и при столкновении просто вылетели с заднего сиденья.
Родители пытались солгать: утверждали, что дети были пристегнуты. Потом
сознались, потому что даже при первом осмотре фельдшер «скорой» установил, что
такие травмы, будучи пристегнутым ремнем безопасности, получить невозможно.
Сами родители, кстати, не пострадали.
- Много детей пострадало в ДТП за этот год?
- За семь месяцев в Гатчинском районе произошло 145 аварий
– на одну меньше, чем в прошлом году. Общая аварийность, можно сказать, даже
снижается. Среди 12 погибших в ДТП детей, к счастью, нет. В числе 190
пострадавших – 23 ребенка, которые получили травмы в 21 ДТП.
- Напомните, как следует перевозить ребенка, если по
возрасту ему положено детское удерживающее устройство, а по росту и весу он в
него не влезает?
- Это – на усмотрение родителя. Все индивидуально. Но
пристегнут ребенок должен быть обязательно, причем правильно пристегнут – так,
чтобы ремень безопасности не возымел противоположного эффекта и не травмировал
ребенка.
Согласно правилам, перевозить детей младше 7 лет в легковом
автомобиле или в кабине грузовика следует с использованием детских удерживающих
систем, соответствующих весу и росту ребенка. Это значит, нельзя усаживать
годовалого в кресло, рассчитанное на трехлетнего и старше. Перевозка детей в
возрасте от 7 до 11 лет (включительно) также должна осуществляться с
использованием детских удерживающих устройств – или ремней безопасности, если
рост ребенка позволяет пристегнуть его даже без бустера. На переднем сиденье
легковой автомашины ребенка в этом возрасте можно перевозить только в детском
удерживающем устройстве, учитывая вес и рост.
Кстати, еще не закончился сезон мотоциклистов. Так вот,
детей младше 12 лет перевозить на заднем сиденье мотоцикла запрещается!
- Что говорят в свое оправдание нарушители, перевозящие
ребенка без ремня?
- Обычно объяснение одно: тут недалеко. Много случаев, когда
мы останавливаем автомобиль, и за тонированными стеклами не видно, что
происходит сзади. Заглядываем в салон: ребенок на заднем сиденье теряется и не
успевает даже накинуть ремень – для блезира. Родители в этой ситуации часто
просят ребенка пригнуться, чтобы инспектор его не заметил. Был такой случай:
ребенка в багажнике перевозили. Родитель сказал: «А ему там интереснее – с
собакой вместе».
И есть другой пример. На вопрос, пристегнут ли ваш ребенок,
мужчина, сидевший за рулем, ответил: «Это же мой ребенок. Как я могу его не
уберечь?». Действительно, на заднем сиденье у него находился ребенок,
пристегнутый в детском кресле и со светоотражателями на одежде.
- Наступает сезон одежды с катафотами?
- Сейчас будем активизировать работу по пропаганде
световозвращающих элементов. Началось темное время, водителям следует удвоить
бдительность: несмотря на все усилия ГИБДД, на дорогах появятся пешеходы-тени.
Это отечественные камикадзе: люди в темном, которые любят внезапно появляться в
свете фар на темной дороге. К этой же категории относятся велосипедисты, не
оснастившие велосипед светоотражателями. В том числе и несовершеннолетние
велосипедисты – с ними тоже инспекторы проводят работу: проезжую часть по
пешеходному переходу они не переходят, а переезжают – в нарушение правил.
Также дети очень любят перебегать дорогу в неположенном
месте. Ходят по проезжей части в наушниках, в капюшонах – не видят и не слышат
происходящего. Инспекторы по пропаганде постоянно проводят разъяснительную
работу в школах, убеждая подростков не пользоваться телефонами и гарнитурой на
улице; переходя дорогу, снимать капюшон. Чего стоит пример, когда в Гатчине на
переезде под поезд попал 16-летний велосипедист, который слушал в наушниках
музыку и не услышал приближающегося поезда.
- Что вы делаете с малолетними нарушителями? Вот поймали
такого пешехода, который перебегает дорогу вне «зебры» – что дальше?
- Раньше составляли карточку нарушителя. Сейчас инспектор,
задержавший нарушителя, пишет рапорт, в котором указывает: такой-то учащийся
такой-то школы нарушил правила. Беседа проведена. Рапорт направляется в Комитет
образования, а Комитет, в свою очередь, отправляет эти рапорты по школам.
Дальше ведется педагогическая работа. Если подросток совершил нарушение на
мопеде и, не дай бог, попал в ДТП, мы вызываем представителей отделения по
делам несовершеннолетних.
Текущее мероприятие «Внимание – дети!» недаром проходит еще
в течение двух недель после начала учебного года: чтобы и дети, и водители
успели адаптироваться к дорожным условиям, и все проявили повышенное внимание.
Госавтоинспекция им в этом поможет. Операция включает в себя несколько акций, в
том числе «Безопасный двор» – для профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма во дворах. До сих пор дети любят играть на проезжей части, а наши
водители далеко не всегда учитывают, что двор – это жилая зона, в которой
предусмотрено ограничение скорости до 20 км/ч. Дорожный знак «Жилая зона», к
сожалению, редко где установлен. Поэтому играющие во дворе дети находятся в
зоне риска. В прошлом году в таком дворовом ДТП серьезно пострадал мальчик – он
выбежал под колеса за мячиком.
Задача ГИБДД за время проведения мероприятия выявить как
можно больше нарушений, чтобы предотвратить трагические последствия. Задача
пешеходов и водителей – успешно адаптироваться после длительной изоляции:
усилить внимание и снизить скорость.