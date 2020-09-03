Повысить внимание, снизить скорость

В том, что дети попадают в ДТП, виноваты взрослые: родители и водители. Те, которые сами не соблюдают правила дорожного движения и не научили этому детей. Самая уязвимая категория – это дети-пассажиры. От них вообще ничего не зависит. Особенно, если самостоятельно пристегнуться в автокресле ребенок физически не может. Безопасность малолетнего пассажира – целиком на совести водителя. Как заставить взрослых соблюдать правила перевозки детей?

- В ходе мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники ГИБДД занимаются пресечением правонарушений, связанных с перевозкой детей. Проверяют, как водители пропускают детей на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, – говорит начальник отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району подполковник полиции Денис Кузин. – Но, так как в Гатчинском районе среди пострадавших детей больше всего – именно пассажиров, основной упор делается на соблюдение правил перевозки детей.

- Где проходят рейды?

- Прежде всего, вблизи образовательных учреждений. С утра, когда детей подвозят к школам и садам. Больше всего, конечно, рейдов пройдет в Гатчине, поскольку здесь самая высокая концентрация детских организаций. Каждый день место дислокации меняется. Мы работали на Аэродроме – на «пяти углах» рядом с детскими садами: нарушителей очень много. Детей возят не пристегнутыми, без специального удерживающего устройства, без бустера.

- Какая ответственность предусмотрена за перевозку не пристегнутого ребенка?

- Согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей. На должностных лиц – штраф 25 тысяч рублей, на юридических – 100 тысяч.

Но бояться надо не штрафа – бояться надо за жизнь и здоровье собственного ребенка. В прошлом году в Сокколово было серьезное ДТП, в котором двое детей – детсадовцы с Аэродрома – получили тяжелые травмы. Оба ехали не пристегнутые и при столкновении просто вылетели с заднего сиденья. Родители пытались солгать: утверждали, что дети были пристегнуты. Потом сознались, потому что даже при первом осмотре фельдшер «скорой» установил, что такие травмы, будучи пристегнутым ремнем безопасности, получить невозможно. Сами родители, кстати, не пострадали.

- Много детей пострадало в ДТП за этот год?

- За семь месяцев в Гатчинском районе произошло 145 аварий – на одну меньше, чем в прошлом году. Общая аварийность, можно сказать, даже снижается. Среди 12 погибших в ДТП детей, к счастью, нет. В числе 190 пострадавших – 23 ребенка, которые получили травмы в 21 ДТП.

- Напомните, как следует перевозить ребенка, если по возрасту ему положено детское удерживающее устройство, а по росту и весу он в него не влезает?

- Это – на усмотрение родителя. Все индивидуально. Но пристегнут ребенок должен быть обязательно, причем правильно пристегнут – так, чтобы ремень безопасности не возымел противоположного эффекта и не травмировал ребенка.

Согласно правилам, перевозить детей младше 7 лет в легковом автомобиле или в кабине грузовика следует с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Это значит, нельзя усаживать годовалого в кресло, рассчитанное на трехлетнего и старше. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) также должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств – или ремней безопасности, если рост ребенка позволяет пристегнуть его даже без бустера. На переднем сиденье легковой автомашины ребенка в этом возрасте можно перевозить только в детском удерживающем устройстве, учитывая вес и рост.

Кстати, еще не закончился сезон мотоциклистов. Так вот, детей младше 12 лет перевозить на заднем сиденье мотоцикла запрещается!

- Что говорят в свое оправдание нарушители, перевозящие ребенка без ремня?

- Обычно объяснение одно: тут недалеко. Много случаев, когда мы останавливаем автомобиль, и за тонированными стеклами не видно, что происходит сзади. Заглядываем в салон: ребенок на заднем сиденье теряется и не успевает даже накинуть ремень – для блезира. Родители в этой ситуации часто просят ребенка пригнуться, чтобы инспектор его не заметил. Был такой случай: ребенка в багажнике перевозили. Родитель сказал: «А ему там интереснее – с собакой вместе».

И есть другой пример. На вопрос, пристегнут ли ваш ребенок, мужчина, сидевший за рулем, ответил: «Это же мой ребенок. Как я могу его не уберечь?». Действительно, на заднем сиденье у него находился ребенок, пристегнутый в детском кресле и со светоотражателями на одежде.

- Наступает сезон одежды с катафотами?

- Сейчас будем активизировать работу по пропаганде световозвращающих элементов. Началось темное время, водителям следует удвоить бдительность: несмотря на все усилия ГИБДД, на дорогах появятся пешеходы-тени. Это отечественные камикадзе: люди в темном, которые любят внезапно появляться в свете фар на темной дороге. К этой же категории относятся велосипедисты, не оснастившие велосипед светоотражателями. В том числе и несовершеннолетние велосипедисты – с ними тоже инспекторы проводят работу: проезжую часть по пешеходному переходу они не переходят, а переезжают – в нарушение правил.

Также дети очень любят перебегать дорогу в неположенном месте. Ходят по проезжей части в наушниках, в капюшонах – не видят и не слышат происходящего. Инспекторы по пропаганде постоянно проводят разъяснительную работу в школах, убеждая подростков не пользоваться телефонами и гарнитурой на улице; переходя дорогу, снимать капюшон. Чего стоит пример, когда в Гатчине на переезде под поезд попал 16-летний велосипедист, который слушал в наушниках музыку и не услышал приближающегося поезда.

- Что вы делаете с малолетними нарушителями? Вот поймали такого пешехода, который перебегает дорогу вне «зебры» – что дальше?

- Раньше составляли карточку нарушителя. Сейчас инспектор, задержавший нарушителя, пишет рапорт, в котором указывает: такой-то учащийся такой-то школы нарушил правила. Беседа проведена. Рапорт направляется в Комитет образования, а Комитет, в свою очередь, отправляет эти рапорты по школам. Дальше ведется педагогическая работа. Если подросток совершил нарушение на мопеде и, не дай бог, попал в ДТП, мы вызываем представителей отделения по делам несовершеннолетних.

Текущее мероприятие «Внимание – дети!» недаром проходит еще в течение двух недель после начала учебного года: чтобы и дети, и водители успели адаптироваться к дорожным условиям, и все проявили повышенное внимание. Госавтоинспекция им в этом поможет. Операция включает в себя несколько акций, в том числе «Безопасный двор» – для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма во дворах. До сих пор дети любят играть на проезжей части, а наши водители далеко не всегда учитывают, что двор – это жилая зона, в которой предусмотрено ограничение скорости до 20 км/ч. Дорожный знак «Жилая зона», к сожалению, редко где установлен. Поэтому играющие во дворе дети находятся в зоне риска. В прошлом году в таком дворовом ДТП серьезно пострадал мальчик – он выбежал под колеса за мячиком.

Задача ГИБДД за время проведения мероприятия выявить как можно больше нарушений, чтобы предотвратить трагические последствия. Задача пешеходов и водителей – успешно адаптироваться после длительной изоляции: усилить внимание и снизить скорость.



