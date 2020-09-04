Гатчинцы приняли участие в «Эстафете вечного огня»

В этом году «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы» была посвящена объединению поколений. Этот день провели вместе ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и современная молодежь - студенты учебных заведений, школьники, суворовцы, нахимовцы, кадеты, волонтеры, а также педагоги, артисты областных театров, военно-исторические клубы и военнослужащие.

Эстафета стартовала в Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище после церемонии возложения цветов у Вечного огня. Факел эстафеты зажгли председатель Совета Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Александр Вахтер и волонтер Победы Виктория Кошкина.

- Пять лет назад наши ветераны Великой Отечественной войны вышли с предложением зажечь у «Разорванного кольца» в Ленинградской области Вечный огонь, который бы горел постоянно и напоминал о героях Великой Отечественной войны и героях Дороги жизни, – напомнил, давая старт «Эстафете вечного огня», Александр Дрозденко. – Мы поддержали эту акцию и приняли решение, что будет правильно, если мы не просто зажжем Вечный огонь, а проведем эстафету, соединив Вечный огонь Пискаревского кладбища с тем самым трагическим и траурным местом Ленинграда – Петербурга, да и страны и всего мира, с той ленточкой, которая в годы войны связывала блокадный Ленинград и Большую землю.

В торжественной церемонии приняли участие члены правительства и Законодательного собрания региона, представители городов воинской славы - Луги, Выборга, Тихвина, Гатчины, Кронштадта, Колпино, Ломоносова, Великого Новгорода, Старой Руссы, Пскова, Великих Лук, Полярного, Архангельска и Петрозаводска, а также Тюменской области.

Город воинской славы Гатчины на торжественной акции представляли глава города Гатчины и района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, председатель Совета ветеранов Александр Резвый, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров и большая делегация руководителей и актива ветеранских организаций Гатчины и района.

Зажженный на Пискаревском мемориальном кладбище факел участники эстафеты пронесли по Дороге жизни. Колонну ретро и военной техники возглавлял Александр Дрозденко на автомобиле «Победа». В составе колонны проехали редкие музейные экспонаты военного времени, поставленные на ход золотыми руками опытных мастеров, - легковые автомобили ГАЗ-67 и «Виллис», военные грузовики ЗИС-5 и Студебеккер, мотоцикл с коляской ЗИС-5, автомашины с артиллерийским орудием, использовавшимся в годы войны. У всех значимых мемориалов колонну встретили цветами, бело-сине-красными дымовыми фейерверками, символизирующими цвета триколора, и театрализованным представлением.

Участники автопробега сделали остановку у «Стены памяти» на Ириновском кладбище, где почтили память ленинградцев, погибших в ходе эвакуации из блокадного города.

Эстафета завершилась у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Участников пробега встретили торжественной программой «Памяти и славы рубежи». В первых рядах концертного зала под открытым небом сидели самые главные и почетные гости – ветераны. В заключительной части торжественного мероприятия были представлены литературно-музыкальная композиция, театрализованная постановка, основанная на документальных материалах и большой концерт с участием звезд эстрады.