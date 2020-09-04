Гатчинцы приняли участие в «Эстафете вечного огня»

В
этом году «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской славы» была посвящена
объединению поколений. Этот день провели вместе ветераны Великой Отечественной
войны, блокадники и современная молодежь - студенты учебных заведений,
школьники, суворовцы, нахимовцы, кадеты, волонтеры, а также педагоги, артисты
областных театров, военно-исторические клубы и военнослужащие.
Эстафета
стартовала в Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище после церемонии
возложения цветов у Вечного огня. Факел эстафеты зажгли председатель Совета
Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
Александр Вахтер и волонтер Победы Виктория Кошкина.
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Пять лет назад наши ветераны Великой Отечественной войны вышли с предложением
зажечь у «Разорванного кольца» в Ленинградской области Вечный огонь, который бы
горел постоянно и напоминал о героях Великой Отечественной войны и героях
Дороги жизни, – напомнил, давая старт «Эстафете вечного огня», Александр
Дрозденко. – Мы поддержали эту акцию и приняли решение, что будет
правильно, если мы не просто зажжем Вечный огонь, а проведем эстафету, соединив
Вечный огонь Пискаревского кладбища с тем самым трагическим и траурным местом
Ленинграда – Петербурга, да и страны и всего мира, с той ленточкой, которая в
годы войны связывала блокадный Ленинград и Большую землю.
В
торжественной церемонии приняли участие члены правительства и Законодательного
собрания региона, представители городов воинской славы - Луги, Выборга,
Тихвина, Гатчины, Кронштадта, Колпино, Ломоносова, Великого Новгорода, Старой
Руссы, Пскова, Великих Лук, Полярного, Архангельска и Петрозаводска, а также
Тюменской области.
Город
воинской славы Гатчины на торжественной акции представляли глава города Гатчины
и района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим, председатель Совета ветеранов Александр Резвый, Почетный гражданин
города Гатчины Юрий Назаров и большая делегация руководителей и актива
ветеранских организаций Гатчины и района.
Зажженный
на Пискаревском мемориальном кладбище факел участники эстафеты пронесли по
Дороге жизни. Колонну ретро и военной техники возглавлял Александр Дрозденко на
автомобиле «Победа». В составе колонны проехали редкие музейные экспонаты
военного времени, поставленные на ход золотыми руками опытных мастеров, - легковые
автомобили ГАЗ-67 и «Виллис», военные грузовики ЗИС-5 и Студебеккер, мотоцикл с
коляской ЗИС-5, автомашины с артиллерийским орудием, использовавшимся в годы
войны. У всех значимых мемориалов колонну встретили цветами, бело-сине-красными
дымовыми фейерверками, символизирующими цвета триколора, и театрализованным
представлением.
Участники
автопробега сделали остановку у «Стены памяти» на Ириновском кладбище, где
почтили память ленинградцев, погибших в ходе эвакуации из блокадного города.
Эстафета
завершилась у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера. Участников
пробега встретили торжественной программой «Памяти и славы рубежи». В первых рядах концертного зала под открытым
небом сидели самые главные и почетные гости – ветераны. В заключительной части
торжественного мероприятия были представлены литературно-музыкальная
композиция, театрализованная постановка, основанная на документальных
материалах и большой концерт с участием звезд эстрады.