Лето в Школе третьего возраста: жизнь продолжается!

Таланты, желание творить и быть нужными, мудрая
энергия пожилых гатчинцев продолжают работать и раскрываться с новой силой.
Вдохновляя в том числе и тех, кто готов был сдаться «независимым от нас»
обстоятельствам...
Разглядываю летние фотографии Школы третьего
возраста. Оторваться почти невозможно — так захватывает это умение радоваться, вдохновляться
красотой окружающего мира и тут же творить свою собственную красоту — в студии,
на зеленой лужайке или просто у себя дома. А между тем, минувшие весна и лето
для Школы третьего возраста стали серьезным испытанием, учитывая пожилой
возраст курсистов и строгие ограничения во всем, что касается живой
человеческой жизни.
Испытание
пандемией
Как рассказала руководитель Школы третьего возраста
Татьяна Кучер, ситуация, связанная с пандемией коронавируса, повлияла на
пожилых людей самым неблагоприятным образом.
- Наши подопечные очень тяжело переносят вынужденные
ограничения, многие плохо себя чувствуют и до сих пор боятся выходить из дома,
- говорит Татьяна Анатольевна. - Люди звонят нам, говорят, как им тяжело и
одиноко.
Чтобы помочь пожилым людям, Школа третьего возраста
открыла этим летом службу бесплатной психологической поддержки. С пенсионерами
и ветеранами каждый день работают по телефону психологи, в случае очень тяжелой
ситуации выезжая и на дом.
- Это оказалось очень востребованным, и мы будем и
дальше развивать эту службу, уже в рамках проекта «Помощь ветеранам», - говорит
Татьяна Кучер. - Летом мы старались обзванивать и поддерживать всех, кто старше
75 лет, связывать их с волонтерами Гатчинского Дворца молодежи. Спасибо
огромное ребятам из Дворца молодежи за эту помощь, потому что наши волонтеры не
могли, конечно, ходить к ветеранам из-за ограничений.
Лето
с ограничениями
Тем не менее, жизнь в Школе третьего возраста
продолжает бурлить и кипеть на огне старых и новых идей и проектов.
- В конце первого семестра 2020 года нашу Школу
посещало более 450 человек — а это двадцать курсов и четыре социальных проекта!
- говорит Татьяна Анатольевна. - Конечно, пандемия и карантин внесли
существенные коррективы в нашу работу, но мы не оставили ее и летом. Несмотря
на самоизоляцию, многие нашли себе дело по душе, созванивались, делились
успехами — в общем, не скучали. Главное, что мы поняли этим летом: те, кто
посещал нашу школу постоянно, всегда могут найти себе занятие и компанию. Тем
же, кто одинок и пассивен, приходится гораздо труднее в условиях пандемии.
Во время карантина в Школе третьего возраста были
организованы различные онлайн-занятия по изучению смартфонов и планшетов, по
компьютерной грамотности.
- Люди учатся работать со средствами связи, потому
что это просто необходимо в нынешних условиях, - говорит Татьяна Анатольевна. -
К сожалению, многие терялись в работе с этой техникой, оказываясь в изоляции
дома. Поэтому мы решили усилить эту программу, сделав ее более направленной на
общение.
Как только школа снова открылась, в ней
возобновились и другие занятия — конечно же, с использованием всех мер
предосторожности (маски, перчатки, санобработка, соблюдение социальной
дистанции). Пенсионеры продолжают заниматься творчеством, рукоделием, изучением
компьютерной грамотности, но уже индивидуально или в малых группах — по
три-четыре человека.
Как говорит Татьяна Анатольевна, самыми
востребованными оказались занятия на свежем воздухе. Во дворе Школы проходят
пленэры изостудии, пенсионеры занимаются нордической ходьбой, альтер-йогой и
суставной гимнастикой.
- В этом году у нас появился новый интересный курс —
танцевальная гимнастика «Плейстик». Эта оздоровительная программа разработана
специалистами на основе китайской гимнастики. Она практически не имеет
противопоказаний и полезна всем, независимо от возраста.
Проекты
работают и развиваются
Не оставляет Школа третьего возраста и свои проекты.
В рамках проекта «История родного края» ветераны школы побывали на различных
экскурсиях в Луге, Вырице, Петергофе. 15 августа на стадионе в поселке
Войсковицы курсисты провели традиционную ежегодную акцию «Хоровод мира», в
рамках которой смогли обучить двадцать ведущих для хороводно-игровых праздников
из Войсковиц и Нового Света. Хороводы водили и в поселке Сиверский, и в
Коммунаре, и в Белогорке. В общей сложности за один день в разных поселениях
Гатчинского района участие в хороводной акции приняло более двухсот человек.
19-20 августа в Школе третьего возраста прошли
занятия по курсу Школы лидеров, в которых приняли участие 45 человек из разных
поселений Гатчинского района. С пожилыми людьми работали тренеры-психологи из
областного волонтерского центра. В результате сформировалась большая команда
активных неравнодушных людей — лидеров, готовых развиваться и помогать Школе.
Едва ли не главное достижение и гордость Школы
третьего возраста этим летом — огромных успехов добился проект «Эстафета
поколений - эстафета Памяти», которым руководит Алла Савицкая. Напомним, главной
целью этого проекта было создание мемориального парка «Строганов Мост» в
Сиверской. В 2020 году, благодаря содействию руководителей Гатчинского района и
Сиверского поселения, а также депутату Законодательного собрания Ленинградской
области Людмиле Тептиной, эта цель может считаться достигнутой.
Завершена трудная дорога энтузиастов длиной в
пятнадцать лет! В этом году Комитет по культуре Ленинградской области выделил
значительные средства на дальнейшее благоустройство парка Памяти. Теперь дело
создания мемориального парка «Строганов Мост» становится делом и заботой
местной власти. Как было решено в Школе третьего возраста, работу проекта
«Эстафета поколений» перенаправят на взаимодействие с проектом «Аллея
Российской славы», причем упор будет сделан на воспитание гражданственности
молодого поколения.
Планы
на осень
Как говорит Татьяна Кучер, летом были открыты только
самые востребованные и необходимые занятия, направленные на укрепление
физического и психологического здоровья людей. Но с 15 сентября Школа третьего
возраста планирует вернуться к своему обычному графику, открыв все двадцать
направлений образовательной и волонтерской деятельности.
- Наша главная задача — до конца года привлечь не
менее пятисот пожилых людей и реализовать все наши проекты, - рассказала
Татьяна Анатольевна. - Мы к этому готовы, и наши курсисты с нетерпением ждут
встреч и занятий. В то же время мы рассматриваем и альтернативные способы
обучения. Летом мы попробовали перевести некоторые курсы в онлайн-формат.
Кое-что получилось, кое-что нет, но мы будем работать над этим. В рамках
проекта «Помощь ветеранам» мы собираемся обучать людей на дому, работать с их
родственниками.
Школа третьего возраста будет продолжать развивать
свои филиалы и проводить там занятия. Наша задача — расширить географию нашего
проекта, вовлекая в него Коммунар, Сяськелевское и Большеколпанское поселения —
чтобы одиноких пожилых людей и ветеранов у нас в районе было как можно меньше!
Добро
пожаловать в школу развития, сплочения, добровольчества!
Региональная общественная организация «Школа
третьего возраста» Гатчинского района приглашает пожилых людей на
просветительские и образовательные курсы, в социальные проекты и на
культурно-досуговые мероприятия.
Направления деятельности Гатчинской школы третьего
возраста:
• Группа взаимоподдержки
• Изучение компьютера
• Английский язык
• Основы журналистики
• История православия
• Танцевальная студия
• Оздоровительная гимнастика
• Плавание в бассейне
• Нордическая ходьба
• Вокально-хоровая студия
• Кукольный театр
• Изостудия
• Клуб рукоделия
• Лепка из глины
• Резьба по дереву
• Студия вязания
• Клуб «Подари тепло своих рук»
А также:
• Праздники и тематические вечера
• Экскурсии
• Экологический туризм
• Теннисный клуб
Школа
расположена по адресу: Гатчина, Школьный переулок, д.1. Тел.: 8 (81371) 21 691.
Электронная почта: tatyan.kucher@yandex.ru. Группа ВКонтакте: «Школа третьего
возраста».