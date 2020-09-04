Лето в Школе третьего возраста: жизнь продолжается!

Таланты, желание творить и быть нужными, мудрая энергия пожилых гатчинцев продолжают работать и раскрываться с новой силой. Вдохновляя в том числе и тех, кто готов был сдаться «независимым от нас» обстоятельствам...

Разглядываю летние фотографии Школы третьего возраста. Оторваться почти невозможно — так захватывает это умение радоваться, вдохновляться красотой окружающего мира и тут же творить свою собственную красоту — в студии, на зеленой лужайке или просто у себя дома. А между тем, минувшие весна и лето для Школы третьего возраста стали серьезным испытанием, учитывая пожилой возраст курсистов и строгие ограничения во всем, что касается живой человеческой жизни.

Испытание пандемией

Как рассказала руководитель Школы третьего возраста Татьяна Кучер, ситуация, связанная с пандемией коронавируса, повлияла на пожилых людей самым неблагоприятным образом.

- Наши подопечные очень тяжело переносят вынужденные ограничения, многие плохо себя чувствуют и до сих пор боятся выходить из дома, - говорит Татьяна Анатольевна. - Люди звонят нам, говорят, как им тяжело и одиноко.

Чтобы помочь пожилым людям, Школа третьего возраста открыла этим летом службу бесплатной психологической поддержки. С пенсионерами и ветеранами каждый день работают по телефону психологи, в случае очень тяжелой ситуации выезжая и на дом.

- Это оказалось очень востребованным, и мы будем и дальше развивать эту службу, уже в рамках проекта «Помощь ветеранам», - говорит Татьяна Кучер. - Летом мы старались обзванивать и поддерживать всех, кто старше 75 лет, связывать их с волонтерами Гатчинского Дворца молодежи. Спасибо огромное ребятам из Дворца молодежи за эту помощь, потому что наши волонтеры не могли, конечно, ходить к ветеранам из-за ограничений.

Лето с ограничениями

Тем не менее, жизнь в Школе третьего возраста продолжает бурлить и кипеть на огне старых и новых идей и проектов.

- В конце первого семестра 2020 года нашу Школу посещало более 450 человек — а это двадцать курсов и четыре социальных проекта! - говорит Татьяна Анатольевна. - Конечно, пандемия и карантин внесли существенные коррективы в нашу работу, но мы не оставили ее и летом. Несмотря на самоизоляцию, многие нашли себе дело по душе, созванивались, делились успехами — в общем, не скучали. Главное, что мы поняли этим летом: те, кто посещал нашу школу постоянно, всегда могут найти себе занятие и компанию. Тем же, кто одинок и пассивен, приходится гораздо труднее в условиях пандемии.

Во время карантина в Школе третьего возраста были организованы различные онлайн-занятия по изучению смартфонов и планшетов, по компьютерной грамотности.

- Люди учатся работать со средствами связи, потому что это просто необходимо в нынешних условиях, - говорит Татьяна Анатольевна. - К сожалению, многие терялись в работе с этой техникой, оказываясь в изоляции дома. Поэтому мы решили усилить эту программу, сделав ее более направленной на общение.

Как только школа снова открылась, в ней возобновились и другие занятия — конечно же, с использованием всех мер предосторожности (маски, перчатки, санобработка, соблюдение социальной дистанции). Пенсионеры продолжают заниматься творчеством, рукоделием, изучением компьютерной грамотности, но уже индивидуально или в малых группах — по три-четыре человека.

Как говорит Татьяна Анатольевна, самыми востребованными оказались занятия на свежем воздухе. Во дворе Школы проходят пленэры изостудии, пенсионеры занимаются нордической ходьбой, альтер-йогой и суставной гимнастикой.

- В этом году у нас появился новый интересный курс — танцевальная гимнастика «Плейстик». Эта оздоровительная программа разработана специалистами на основе китайской гимнастики. Она практически не имеет противопоказаний и полезна всем, независимо от возраста.

Проекты работают и развиваются

Не оставляет Школа третьего возраста и свои проекты. В рамках проекта «История родного края» ветераны школы побывали на различных экскурсиях в Луге, Вырице, Петергофе. 15 августа на стадионе в поселке Войсковицы курсисты провели традиционную ежегодную акцию «Хоровод мира», в рамках которой смогли обучить двадцать ведущих для хороводно-игровых праздников из Войсковиц и Нового Света. Хороводы водили и в поселке Сиверский, и в Коммунаре, и в Белогорке. В общей сложности за один день в разных поселениях Гатчинского района участие в хороводной акции приняло более двухсот человек.

19-20 августа в Школе третьего возраста прошли занятия по курсу Школы лидеров, в которых приняли участие 45 человек из разных поселений Гатчинского района. С пожилыми людьми работали тренеры-психологи из областного волонтерского центра. В результате сформировалась большая команда активных неравнодушных людей — лидеров, готовых развиваться и помогать Школе.

Едва ли не главное достижение и гордость Школы третьего возраста этим летом — огромных успехов добился проект «Эстафета поколений - эстафета Памяти», которым руководит Алла Савицкая. Напомним, главной целью этого проекта было создание мемориального парка «Строганов Мост» в Сиверской. В 2020 году, благодаря содействию руководителей Гатчинского района и Сиверского поселения, а также депутату Законодательного собрания Ленинградской области Людмиле Тептиной, эта цель может считаться достигнутой.

Завершена трудная дорога энтузиастов длиной в пятнадцать лет! В этом году Комитет по культуре Ленинградской области выделил значительные средства на дальнейшее благоустройство парка Памяти. Теперь дело создания мемориального парка «Строганов Мост» становится делом и заботой местной власти. Как было решено в Школе третьего возраста, работу проекта «Эстафета поколений» перенаправят на взаимодействие с проектом «Аллея Российской славы», причем упор будет сделан на воспитание гражданственности молодого поколения.

Планы на осень

Как говорит Татьяна Кучер, летом были открыты только самые востребованные и необходимые занятия, направленные на укрепление физического и психологического здоровья людей. Но с 15 сентября Школа третьего возраста планирует вернуться к своему обычному графику, открыв все двадцать направлений образовательной и волонтерской деятельности.

- Наша главная задача — до конца года привлечь не менее пятисот пожилых людей и реализовать все наши проекты, - рассказала Татьяна Анатольевна. - Мы к этому готовы, и наши курсисты с нетерпением ждут встреч и занятий. В то же время мы рассматриваем и альтернативные способы обучения. Летом мы попробовали перевести некоторые курсы в онлайн-формат. Кое-что получилось, кое-что нет, но мы будем работать над этим. В рамках проекта «Помощь ветеранам» мы собираемся обучать людей на дому, работать с их родственниками.

Школа третьего возраста будет продолжать развивать свои филиалы и проводить там занятия. Наша задача — расширить географию нашего проекта, вовлекая в него Коммунар, Сяськелевское и Большеколпанское поселения — чтобы одиноких пожилых людей и ветеранов у нас в районе было как можно меньше!

Добро пожаловать в школу развития, сплочения, добровольчества!

Региональная общественная организация «Школа третьего возраста» Гатчинского района приглашает пожилых людей на просветительские и образовательные курсы, в социальные проекты и на культурно-досуговые мероприятия.

Направления деятельности Гатчинской школы третьего возраста:

• Группа взаимоподдержки

• Изучение компьютера

• Английский язык

• Основы журналистики

• История православия

• Танцевальная студия

• Оздоровительная гимнастика

• Плавание в бассейне

• Нордическая ходьба

• Вокально-хоровая студия

• Кукольный театр

• Изостудия

• Клуб рукоделия

• Лепка из глины

• Резьба по дереву

• Студия вязания

• Клуб «Подари тепло своих рук»

А также:

• Праздники и тематические вечера

• Экскурсии

• Экологический туризм

• Теннисный клуб

Школа расположена по адресу: Гатчина, Школьный переулок, д.1. Тел.: 8 (81371) 21 691. Электронная почта: tatyan.kucher@yandex.ru. Группа ВКонтакте: «Школа третьего возраста».