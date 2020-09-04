Сельское хозяйство — драйвер экономики 47 региона

Предварительные
итоги работы отрасли подвёл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
на открытии XXIX международной агропромышленной выставки «Агрорусь».
В
ходе выставки будет подписан ряд инвестиционных соглашений почти на 10 млрд
рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями о развитии
сельхозпроизводства в регионе.
Губернатор
осмотрел объединенную экспозицию Ленинградской области, где представлены
аграрные достижения районов, стенды ведущих сельскохозяйственных предприятий и
научных организаций региона. Александр Дрозденко прошёл по торговым рядам
ярмарки «Дары земли ленинградской» на открытой площадке Экспофорума, где
представлена разнообразная фермерская продукция, осмотрел выставку
сельскохозяйственной животных и техники.