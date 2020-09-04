Сельское хозяйство — драйвер экономики 47 региона

Сельское хозяйство — драйвер экономики 47 региона

Агропромышленный комплекс Ленинградской области показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей.

Рубрики : Экономика     04 Sep 2020

Предварительные итоги работы отрасли подвёл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии XXIX международной агропромышленной выставки «Агрорусь».

 «Сельское хозяйство — это тот сектор экономики, который не останавливался ни на один день в пандемию и сейчас продолжает уверенный рост. Хорошая погода и предварительный прогноз обещают нам высокие показатели в АПК по итогам года — мы произведем больше продукции чем в «доковидном» году. В нынешних условиях сельское хозяйство — это один из драйверов нашей экономики», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В ходе выставки будет подписан ряд инвестиционных соглашений почти на 10 млрд рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями о развитии сельхозпроизводства в регионе.

Губернатор осмотрел объединенную экспозицию Ленинградской области, где представлены аграрные достижения районов, стенды ведущих сельскохозяйственных предприятий и научных организаций региона. Александр Дрозденко прошёл по торговым рядам ярмарки «Дары земли ленинградской» на открытой площадке Экспофорума, где представлена разнообразная фермерская продукция, осмотрел выставку сельскохозяйственной животных и техники.

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