Сельское хозяйство — драйвер экономики 47 региона

Предварительные итоги работы отрасли подвёл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии XXIX международной агропромышленной выставки «Агрорусь».

«Сельское хозяйство — это тот сектор экономики, который не останавливался ни на один день в пандемию и сейчас продолжает уверенный рост. Хорошая погода и предварительный прогноз обещают нам высокие показатели в АПК по итогам года — мы произведем больше продукции чем в «доковидном» году. В нынешних условиях сельское хозяйство — это один из драйверов нашей экономики», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В ходе выставки будет подписан ряд инвестиционных соглашений почти на 10 млрд рублей с ведущими мировыми агротехническими компаниями о развитии сельхозпроизводства в регионе.

Губернатор осмотрел объединенную экспозицию Ленинградской области, где представлены аграрные достижения районов, стенды ведущих сельскохозяйственных предприятий и научных организаций региона. Александр Дрозденко прошёл по торговым рядам ярмарки «Дары земли ленинградской» на открытой площадке Экспофорума, где представлена разнообразная фермерская продукция, осмотрел выставку сельскохозяйственной животных и техники.