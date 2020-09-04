Товары гатчинских производителей на «Агроруси»

Товары гатчинских производителей на «Агроруси»

Сегодня в рамках XXIX международной агропромышленной выставки «Агрорусь» проходит день Ленинградской области. На выставке представлена продукция и из Гатчинского района.

Рубрики : Сельское хозяйство     04 Sep 2020

Предварительные итоги работы отрасли подвёл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

- Сельское хозяйство — это тот сектор экономики, который не останавливался ни на один день в пандемию и сейчас продолжает уверенный рост. Хорошая погода и предварительный прогноз обещают нам высокие показатели в АПК по итогам года — мы произведем больше продукции чем в «доковидном» году. В нынешних условиях сельское хозяйство — это один из драйверов нашей экономики, — подчеркнул Александр Дрозденко.

 Губернатор осмотрел объединенную экспозицию Ленинградской области, где представлены аграрные достижения районов, стенды ведущих сельскохозяйственных предприятий и научных организаций региона.

Аграрные успехи Гатчинского района представили в театрализованном выступлении с участием руководителей района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим и творческих коллективов Войсковицкого дома культуры.

На стенде Гатчинского района представлена продукция осетровой фермы «Акваферма», молочного завода «Галактика», фермерских хозяйств Садова, Пухляковой, Иманова. Также традиционно представлена продукция птицефабрики «Оредеж», ООО «Муслим», кондитерской фабрики «Нева» и других.

Выставка продлится до 6 сентябри на территории Экспофорума.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+