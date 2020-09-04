Товары гатчинских производителей на «Агроруси»

Предварительные итоги работы отрасли подвёл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

- Сельское хозяйство — это тот сектор экономики, который не останавливался ни на один день в пандемию и сейчас продолжает уверенный рост. Хорошая погода и предварительный прогноз обещают нам высокие показатели в АПК по итогам года — мы произведем больше продукции чем в «доковидном» году. В нынешних условиях сельское хозяйство — это один из драйверов нашей экономики, — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор осмотрел объединенную экспозицию Ленинградской области, где представлены аграрные достижения районов, стенды ведущих сельскохозяйственных предприятий и научных организаций региона.

Аграрные успехи Гатчинского района представили в театрализованном выступлении с участием руководителей района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим и творческих коллективов Войсковицкого дома культуры.

На стенде Гатчинского района представлена продукция осетровой фермы «Акваферма», молочного завода «Галактика», фермерских хозяйств Садова, Пухляковой, Иманова. Также традиционно представлена продукция птицефабрики «Оредеж», ООО «Муслим», кондитерской фабрики «Нева» и других.

Выставка продлится до 6 сентябри на территории Экспофорума.