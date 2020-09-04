Уроки недавнего прошлого

Мнения предсказуемо разделились. Одни говорили, что это удобно: не надо рано вставать, тратить время на дорогу, общаться с неинтересными одноклассниками и терпеть замечания учителей по поводу внешнего вида. Другие - что живое общение с учителем и сверстниками заменить невозможно.

Одни родители отмечали, что их дети стали более самостоятельными и научились искать нужную информацию на образовательных сайтах. Другие же мамы говорили о том, что всё их время уходило на помощь своим детям, чтобы справиться как с заданиями учителей, так и с усвоением школьного материала.

Иными словами, всё зависит от семьи, наличия качественной (или нет) техники и личности, прежде всего, самого ученика.

Надо признать, что формат дистанционного обучения не нов. Его давно используют различные курсы, очно-заочные школы, в основном, для взрослых. Старшеклассники уже несколько лет принимают участие во всяческих олимпиадах и конкурсах, организуемых онлайн. По ним «дистанционка» ударила меньше всего. А больше всех досталось ученикам начальной школы, в силу возраста не обладающих навыками самообучения и восприятия объяснений учителя «на удаленке».

Если не разделять детей по возрастным категориям, то дистанционное обучение труднее всего давалось детям, не умеющим концентрироваться и сосредоточиться. То есть тем, кто и на обычных уроках всегда получал замечания от преподавателей за чересчур «легкомысленное» поведение.

Нравиться нам, взрослым, такой способ обучения или нет – вопрос второй. Первый – то, что дистанционное обучение будет всё активнее входить в нашу жизнь, как когда-то компьютеры и смартфоны. Поэтому эксперты предлагают нам всем сделать выводы из своего первого опыта дистанционного обучения и помочь детям приобрести нужные для него навыки.

Нейропсихологи подтверждают: учёба с участием техники – это тоже навык, и если его развивать, то со временем детям будет всё проще учиться дистанционно.

Психологи предлагают следующее.

Наша задача – поддерживать в ребенке мотивацию к учебе, в принципе. Поэтому к нашим «вечным» вопросам типа «Сделал домашку?» и «Что у тебя за контрольную по математике?» стоит добавить: «Какие школьные предметы тебе нравятся больше и чем?» Узнав от ребенка конкретные вещи, вы сможете предложить ему курсы, сайты, материалы, которые поддержат интерес именно к «его» теме.

Вы способны разнообразить академический школьный стиль преподавания добавлением всяческих головоломок, загадок и прочего. Если вашему ребенку нравится играть «в войнушку», то почему бы не предложить ему поинтересоваться военным искусством полководцев того времени, которое сейчас «проходят» на уроках истории. Если ваша девочка любит наряжаться (вязать, шить, рисовать стрелки на веках), то почему бы не рассказать ей об удивительных женщинах (ученых, актрисах, спортсменках), которые, нарисовав стрелки и надев умопомрачительные наряды, как требовала мода их времени, упрямо шли к своей цели?

Если вы еще не знаете, то выясните сейчас, каков основной способ восприятия информации вашим ребенком: на слух, визуально (изображением) или чтением текста. Тогда вы поможете ему и с дополнительным материалом. Одному понравятся карты и схемы, другому – документальные фильмы, третьему – аудиокниги и лекции.

Если возможно, то разграничьте использование техники: телефон или планшет – для игр, а стационарный компьютер или ноутбук – для учебы. Таким образом ребенку будет легче переключаться с отдыха на серьезные занятия.

Чувствуете, к чему идёт? Мы с вами по-прежнему обязаны учиться сами, узнавать новое и развиваться. Тогда нашим детям будет с нами интересно, а не только сытно, безопасно и тепло.



