Возьми мошенникам кредит

Поздно вечером 28-го
августа в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от
45-летнего жителя Вырицы: ему два дня звонили хитроумные мошенники с разных
мобильных номеров. Звонила женщина, представившаяся сотрудницей службы
безопасности банка. Она заявила, что на его имя и по его паспортным данным
неизвестное лицо взяло кредит, и в этом, скорее всего, замешан сотрудник банка.
Чтобы вычислить преступника, мужчине необходимо на самом деле взять кредит в
ближайшем банке, после чего перевести всю сумму на некие номера.
Гражданин так и сделал:
взял в банке 300 тысяч рублей – и перевел все деньги мошенникам. Когда понял,
что произошло, отправился в полицию. По факту мошенничества возбуждено
уголовное дело.