Возьми мошенникам кредит

Возьми мошенникам кредит

Жулики, специализирующиеся на мошенничестве с банковскими картами, все чаще прибегают к новой версии обмана: просят помочь владельца карточки поймать мошенников. То есть, самих себя. Люди, наслышанные о виртуальных преступниках, на это ведутся и с готовностью не только диктуют злоумышленникам коды из смс-ок, но идут в банк и добровольно …берут кредит по просьбе преступников. Деньги, соответственно, после этого исчезают в неизвестном направлении.

Рубрики : Криминал     04 Sep 2020

Поздно вечером 28-го августа в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от 45-летнего жителя Вырицы: ему два дня звонили хитроумные мошенники с разных мобильных номеров. Звонила женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Она заявила, что на его имя и по его паспортным данным неизвестное лицо взяло кредит, и в этом, скорее всего, замешан сотрудник банка. Чтобы вычислить преступника, мужчине необходимо на самом деле взять кредит в ближайшем банке, после чего перевести всю сумму на некие номера.

Гражданин так и сделал: взял в банке 300 тысяч рублей – и перевел все деньги мошенникам. Когда понял, что произошло, отправился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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