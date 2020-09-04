Возьми мошенникам кредит

Поздно вечером 28-го августа в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от 45-летнего жителя Вырицы: ему два дня звонили хитроумные мошенники с разных мобильных номеров. Звонила женщина, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Она заявила, что на его имя и по его паспортным данным неизвестное лицо взяло кредит, и в этом, скорее всего, замешан сотрудник банка. Чтобы вычислить преступника, мужчине необходимо на самом деле взять кредит в ближайшем банке, после чего перевести всю сумму на некие номера.

Гражданин так и сделал: взял в банке 300 тысяч рублей – и перевел все деньги мошенникам. Когда понял, что произошло, отправился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.