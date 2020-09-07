В регионе выберут лучший МФЦ

Региональный этап в 2020 году пройдет в четырех номинациях. Эксперты определят 2 лучших филиала в средних и малых населенных пунктах, выберут лучший офис «МФЦ для бизнеса», а также самого профессионального специалиста.

Для участия каждый МФЦ региона представляет в комиссию заявку с основными показателями деятельности, как количество окон облуживания и обработанных обращений граждан, время ожидания в очереди, средняя нагрузка на специалиста, оснащение отделения дополнительными помещениями и сервисами.

В номинации «Лучший универсальный специалист» сразятся по одному кандидату от каждой площадки в области. Для участия в конкурсе работник должен обладать высоким уровнем компетенции в предоставлении государственных и муниципальных услуг, трудолюбием и необходимыми для работы с заявителями личными качествами. Специалисты пройдут тестирование и индивидуальное собеседование. Итоги конкурса подведут в октябре.

Напомним, ежегодный конкурс «Лучший МФЦ Ленинградской области» проводится с 2014 года. Он является оценкой работы местных МФЦ и региональным этапом отбора для участия во всероссийском конкурсе, дает возможность подвести итоги, определить новые направления для развития, объединяет участников, способствует обмену опытом.

В области работают 35 МФЦ, 5 бизнес-офисов, в малых населенных пунктах открыты удаленные рабочие места. Структура МФЦ охватывает 96% населения региона и позволяет гражданам получать свыше 550 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».