В регионе выберут лучший МФЦ

Региональный этап в 2020
году пройдет в четырех номинациях. Эксперты определят 2 лучших филиала в
средних и малых населенных пунктах, выберут лучший офис «МФЦ для бизнеса», а
также самого профессионального специалиста.
Для участия каждый МФЦ
региона представляет в комиссию заявку с основными показателями деятельности,
как количество окон облуживания и обработанных обращений граждан, время
ожидания в очереди, средняя нагрузка на специалиста, оснащение отделения
дополнительными помещениями и сервисами.
В номинации «Лучший
универсальный специалист» сразятся по одному кандидату от каждой площадки в
области. Для участия в конкурсе работник должен обладать высоким уровнем
компетенции в предоставлении государственных и муниципальных услуг, трудолюбием
и необходимыми для работы с заявителями личными качествами. Специалисты пройдут
тестирование и индивидуальное собеседование. Итоги конкурса подведут в октябре.
Напомним, ежегодный
конкурс «Лучший МФЦ Ленинградской области» проводится с 2014 года. Он является
оценкой работы местных МФЦ и региональным этапом отбора для участия во
всероссийском конкурсе, дает возможность подвести итоги, определить новые
направления для развития, объединяет участников, способствует обмену опытом.
В области работают 35
МФЦ, 5 бизнес-офисов, в малых населенных пунктах открыты удаленные рабочие
места. Структура МФЦ охватывает 96% населения региона и позволяет гражданам
получать свыше 550 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна».