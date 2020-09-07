Защити себя от гриппа!

В подразделения Гатчинской КМБ поступили вакцины Совигрипп и ФЛЮ-М, с понедельника, 7 сентября, привиться можно в поликлиниках, отделениях врачей общей практики, врачебных амбулаториях и ФАПах по месту жительства.

Данные вакцины предназначены для взрослого населения, детская вакцина против гриппа пока не поступила.

Вакцинации подлежат, в первую очередь, пациенты из групп риска:

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременные женщины;

- взрослые старше 60 лет;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Напомним, что согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, вакцинация является наиболее эффективным средством против гриппа. Именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств и др. Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Напомним, что перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). Каждый год грипп поражает до 10-15% населения страны. Вирус передается от человека к человеку легко и незаметно: при разговоре, кашле, чихании, при контакте с предметами и т.д., так что риск заболеть есть у каждого. Это заболевание дает наибольшее количество осложнений: пневмония, бронхит, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, почек и т.д. У детей высока также вероятность развития отита, приводящего к глухоте. Именно эти осложнения и становятся причиной смерти после перенесенного гриппа. Доказано, что грипп также является одной из причин обострения хронических заболеваний и утяжеляет их течение. Современные противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых. Но даже если привитый человек и заболеет, он защищен от тяжелых осложнений, да и само заболевание протекает гораздо легче.