Начисления за мусор проверят основательно!

Собственники индивидуальных жилых домов в Сусанинском, Пудомягском, Рождественском и Большеколпанском сельских поселений, получившие квитанции на оплату вывоза мусора, не должны по ним платить. Речь идёт о тех квитанциях, в которых значится сумма, превышающая 2000 рублей.

По требованию правительства Ленинградской области, компания-региональный оператор должна провести полный анализ расчётов, в результате которых получена данная сумма, и предъявить их на рассмотрение руководства региона.

До предоставления этих данных и принятия решения, собственники домовладений данных населенных пунктов официально освобождаются от оплаты.

Суммы, начисленные за период, когда услуга фактически не оказывалась, однозначно будут сняты.

«Мы понимаем справедливое возмущение жителей, приносим свои извинения и обязуемся в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию», - прокомментировал ситуацию online47.ru генеральный директор АО «УК по обращению с отходами Ленинградской области» Антон Бучнев.