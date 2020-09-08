Область создает губернаторский кадровый резерв

Область создает губернаторский кадровый резерв

О старте конкурса глава региона Александр Дрозденко объявил в ходе знакомства с открывшимся сегодня после капремонта Волховским филиалом Биржи труда.

Рубрики : Общество     08 Sep 2020

«Мы буквально на днях даем старт большой программы — «Губернаторский кадровый резерв».  Начинаем ее первый этап — районный. Заявки до конца сентября будут отбираться на уровне районов, после этого пройдут конкурсные процедуры. Завершающий этап — областной финал. Мы хотим создать кадровый резерв из сильных, активных, инициативных претендентов с искринкой в глазах. Чтобы в правительстве Ленинградской области появлялись люди с новыми идеями, предлагали свои варианты решения вопросов. Все здравые идеи мы постараемся реализовать в своей работе», — отметил Александр Дрозденко.

Комментируя капремонт Волховского филиала Биржи труда, Александр Дрозденко отметил, что помещения Биржи проходят обновление по всей Ленинградской области. «Наша задача — во всех районах сделать их удобными и современными, чтобы люди, ищущие работу, могли с комфортом получать необходимые услуги и чувствовать поддержку в непростой период».

Операционный зал обновленной службы занятости оборудован электронной системой управления очередью, здесь работают 4 окна для клиентов, размещены информационные стенды и детский уголок. Для работы с посетителями предусмотрен отдельный кабинет психолога-профконсультанта и кабинет для встреч с работодателями. Филиал оформлен в уже узнаваемых сине-белых цветах с логотипом Биржи труда.

Также обновленное помещение службы занятости оборудовано доступной средой для людей с ограничениями по здоровью, а сотрудники для оптимизации своего рабочего времени пользуются инструментами бережливого производства.

Всего в Ленинградской области за последние два года отремонтировано четыре филиала службы занятости — в Выборге, Тосно, Кировске и Волхове. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета.

 

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