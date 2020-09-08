Область создает губернаторский кадровый резерв

«Мы
буквально на днях даем старт большой программы — «Губернаторский кадровый
резерв». Начинаем ее первый этап —
районный. Заявки до конца сентября будут отбираться на уровне районов, после
этого пройдут конкурсные процедуры. Завершающий этап — областной финал. Мы
хотим создать кадровый резерв из сильных, активных, инициативных претендентов с
искринкой в глазах. Чтобы в правительстве Ленинградской области появлялись люди
с новыми идеями, предлагали свои варианты решения вопросов. Все здравые идеи мы
постараемся реализовать в своей работе», — отметил Александр Дрозденко.
Комментируя
капремонт Волховского филиала Биржи труда, Александр Дрозденко отметил, что
помещения Биржи проходят обновление по всей Ленинградской области. «Наша задача
— во всех районах сделать их удобными и современными, чтобы люди, ищущие
работу, могли с комфортом получать необходимые услуги и чувствовать поддержку в
непростой период».
Операционный
зал обновленной службы занятости оборудован электронной системой управления
очередью, здесь работают 4 окна для клиентов, размещены информационные стенды и
детский уголок. Для работы с посетителями предусмотрен отдельный кабинет
психолога-профконсультанта и кабинет для встреч с работодателями. Филиал
оформлен в уже узнаваемых сине-белых цветах с логотипом Биржи труда.
Также
обновленное помещение службы занятости оборудовано доступной средой для людей с
ограничениями по здоровью, а сотрудники для оптимизации своего рабочего времени
пользуются инструментами бережливого производства.
Всего
в Ленинградской области за последние два года отремонтировано четыре филиала
службы занятости — в Выборге, Тосно, Кировске и Волхове. Средства на эти цели
выделяются из областного бюджета.