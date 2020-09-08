Топ-10 советов, как выбрать и установить наружную антенну в Ленинградской области

1. Тип антенны

Для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа дециметровых антенн: логопериодические (пример: «Дельта H111-02») и «волновой канал» (пример: «Меридиан 12AF»). Первый тип представлен на рисунке слева, второй справа.





Оба типа принимают дециметровые волны – 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Логопериодическая антенна выручает, если мультиплексы передаются на сильно удаленных друг от друга частотах. Например, если первый мультиплекс транслируется на 24 ТВК, а второй – на 52 ТВК (В Ленинградской области на таких ТВК транслируются мультиплексы в большинстве населенных пунктов Выборгского района). В случае, если разница между ТВК не более чем на 10-15 единиц, оптимальный выбор – антенна «волновой канал». Узнать ТВК мультиплексов в своем регионе можно на сайте карта.ртрс.рф.

2. Уделите внимание конструктивным особенностям

Более надежны наружные антенны из алюминия и ударопрочного пластика. Антенны из стали подвержены коррозии.

Чем меньше паек в конструкции, тем лучше.

При выборе антенны также важно обратить внимание на ее влагозащищенность.

При прочих равных условиях выбирайте антенну с минимальной ветровой нагрузкой и массой.

3. Усиливайте с умом

По степени усиления антенны бывают пассивные и активные (с дополнительным усилителем).

Активные антенны подходят для приема за городом, в городе целесообразно их использовать в условиях непрямой видимости телебашни. Коэффициент усиления встроенного усилителя достаточен на уровне 18-22 децибел. При этом у логопериодической антенны усиление на 15% ниже, чем у антенны «волновой канал».

Если расстояние до башни менее 10 км, усилитель может навредить. В таком случае его необходимо отключить либо заменить активную антенну на пассивную.

4. Чем выше, тем лучше

Устанавливайте антенну как можно выше и направляйте ее в сторону ближайшей телебашни. Рекомендуемая высота подвеса антенны в частном секторе – от 10 метров над уровнем земли, для многоэтажного здания оптимальная высота – выше третьего этажа или два метра от уровня крыши (потребуется использование мачты).

5. Найдите для антенны «место силы»

Не стоит размещать антенну под крышей, особенно металлической, – приему будут препятствовать помехи. Лучше всего вынести антенну на открытое пространство (балкон, фасад, крыша). При наличии в прямой видимости по направлению к источнику сигнала физических помех (более высокие дома, деревья и т.д.) необходимо поднять антенну выше препятствия (помехи) или «уйти» в сторону - переместить антенну.

6. Поверните антенну к источнику телесигнала

Сориентируйте антенну в сторону ближайшей телебашни. Для этого медленно поворачивайте ее в горизонтальной плоскости и наблюдайте за показателями на телеэкране. Для четкой картинки достаточно, чтобы уровень сигнала был не менее 60-70%, «качество» – не менее 70-80%.

7. Обратите внимание на кабель

Рекомендуемое сопротивление кабеля – 75 Ом, рекомендуемая длина кабеля - порядка 15 метров. Более длинные кабели могут стать причиной проблем с телеприемом из-за затухания сигнала. Чтобы уменьшить затухание потребуется установить усилитель.

Частая причина проблем с приемом – в том, что используемый коаксиальный кабель собран из множества мелких отрезков на скрутках.

В отдельных случаях «рассыпания» изображения на экране могут быть вызваны разрушением изоляции антенного кабеля.

Также контакты могут окислиться из-за осадков.

Если очистить места присоединений и заменить разъем, прием телеканалов может быть восстановлен.

8. Внешний фильтр

Если привычные способы настроить устойчивый телеприем не помогают, попробуйте установить на антенну внешний фильтр входных сигналов. Это поможет отсечь бытовые помехи и помехи от операторов сотовой связи. Все больше производителей (например, Televes и Funke) встраивают в свои антенны режекторные фильтры, отсекающие LTE-диапазоны.

9. Доверяйте, но проверяйте

Раз в год рекомендуется проводить проверку внешней антенны на наличие повреждений и коррозии, проверку кабеля (возможны растрескивания). Также рекомендуется протирать спиртом контакты и разъемы. Регулярная проверка исправности оборудования и всех соединений – залог стабильного приема ТВ.

10. Обращайтесь за помощью

Если вам нужна помощь с установкой антенн, подключением и ремонтом приставок и телевизоров, вы можете найти мастеров – например, через сервис карта.ртрс.рф. Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной карте галочку в строке «Сервисы» и выбрать один из символов с отверткой и гаечным ключом.