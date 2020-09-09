«Горячая линия» - для помощи учителям

«Работа школ в новых
условиях с соблюдением всех противоэпидемических мер вызывает множество
вопросов не только у школьников и их родителей, но и педагогов. Чтобы снизить
возможное психологическое напряжение, комитет общего и профессионального
образования запустил специальную «горячую линию» для учителей»,
—прокомментировал председатель комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области Сергей Тарасов.
По всем вопросам,
связанным с началом учебного года и организацией образовательного процесса,
можно обратиться по телефону комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области: + 7 (812) 539-50-90.
Режим работы специалистов
«горячей линии»: по рабочим дням с 9:00 до 18:00.