«Горячая линия» - для помощи учителям

«Горячая линия» - для помощи учителям

В Ленинградской области начала работать «горячая линия» для помощи учителям.

Рубрики : Образование     09 Sep 2020

«Работа школ в новых условиях с соблюдением всех противоэпидемических мер вызывает множество вопросов не только у школьников и их родителей, но и педагогов. Чтобы снизить возможное психологическое напряжение, комитет общего и профессионального образования запустил специальную «горячую линию» для учителей», —прокомментировал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

По всем вопросам, связанным с началом учебного года и организацией образовательного процесса, можно обратиться по телефону комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: + 7 (812) 539-50-90.

Режим работы специалистов «горячей линии»: по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

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