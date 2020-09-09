Стадион «Спартак»: реконструкция началась

В настоящее время на стадионе начались работы по реконструкции. Трёхлетний контракт заключен с ООО «Технострой».

8 сентября глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и первый заместитель председателя комитета по спорту Ленинградской области Евгений Пономарев провели выездное совещание на объекте. В настоящий момент выполняются работы по демонтажу покрытия, уже демонтированы трибуны и помещение тира.

Проектным решением предусмотрена реконструкция стадиона с заменой натурального футбольного газона на газон с искусственной травой, возведение трибун для зрителей с подтрибунными помещениями, также будет установлена площадка для подготовки сдачи норм ГТО, предусмотрено комплексное благоустройство территории.