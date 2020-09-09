Стадион «Спартак»: реконструкция началась

В
настоящее время на стадионе начались работы по реконструкции. Трёхлетний
контракт заключен с ООО «Технострой».
8
сентября глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и первый
заместитель председателя комитета по спорту Ленинградской области Евгений
Пономарев провели выездное совещание на объекте. В настоящий момент выполняются
работы по демонтажу покрытия, уже демонтированы трибуны и помещение тира.
Проектным
решением предусмотрена реконструкция стадиона с заменой натурального
футбольного газона на газон с искусственной травой, возведение трибун для
зрителей с подтрибунными помещениями, также будет установлена площадка для
подготовки сдачи норм ГТО, предусмотрено комплексное благоустройство
территории.