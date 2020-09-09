Стадион «Спартак»: реконструкция началась

Стадион «Спартак»: реконструкция началась

В Гатчине продолжается реконструкция стадиона «Спартак». Старейший городской стадион в этом году был закрыт для посещения.

Рубрики : Спорт     09 Sep 2020

В настоящее время на стадионе начались работы по реконструкции. Трёхлетний контракт заключен с ООО «Технострой».

8 сентября глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и первый заместитель председателя комитета по спорту Ленинградской области Евгений Пономарев провели выездное совещание на объекте. В настоящий момент выполняются работы по демонтажу покрытия, уже демонтированы трибуны и помещение тира.

Проектным решением предусмотрена реконструкция стадиона с заменой натурального футбольного газона на газон с искусственной травой, возведение трибун для зрителей с подтрибунными помещениями, также будет установлена площадка для подготовки сдачи норм ГТО, предусмотрено комплексное благоустройство территории.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+